Удобна, не смачкана: Ана Пападопулу е безкомпромисна към истината

Една от най-откровените актриси в българската кино среда - Ана Пападопулу, остава вярна на характера си да избягва конфликтите, но често това ѝ носи много емоционално напрежение. Когато обаче става въпрос за истината, тя е категорична и безкомпромисна. "Да, много неща премълчавам. По-скоро в отношенията с хората, но когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча", заяви тя в интервю за NOVA.

"Опитвам се да съм удобна. Но не в смисъла да се постеля, за да ме мачкат.", подчерта тя пред Мариян Станков - Мон Дьо. Признава, че често плаща цената за това, че се опитва да не навлиза в конфликтни ситуации, но не и когато се отнася до истината.

Фотограф: Стефан Здравески

Още: Емоционално сбогуване: Екипът на "Под прикритие" изненада Йоанна Темелкова (СНИМКА)

За нея да си "удобен" не е слабост, а съзнателен избор – да си услужлив, човечен и надежден за другите. Но е важно да знаеш и кога трябва да поставиш границите - когато мълчанието не е решение, не е добродетел. "В тази нужда да бъда безконфликтна аз страдам", призна актрисата."

А нещото, в което най-много намира сили, за да не се предава, е семейството - в което връзката винаги е силна и пълна с емоции. "Когато един от нас има проблем, всички заставаме зад него."

Снимка: NOVA, стопкадър

Тази подкрепа се оказва спасение за Ана и в тийнейджърските ѝ години, когато се сблъсква с анорексията. Днес, без да усеща физически и психически каквито и да са последствия от болестта, тя е благодарна на майка си за това, което е направила в трудния период. "Тя обърна света, за да оздравея."

Още: Миг, в който времето спря: Първата среща на Нети с биологичната ѝ майка (ВИДЕО)

Надеждата за по-добро бъдеще

Пападопулу говори и за конфликта между артистите и държавата. Тя е категорична: трупата на Народния театър не защитава личности, а институция. "Ние сме защитници на Народния театър. И никой министър не може да си позволи да ни унижава, да потъпква закона и да спекулира с истината."

Протестите на новото поколение и подкрепата, която среща трупата на театъра сред гилдията, ѝ носят надежда. "Много се надявам повече млади хора някак си да правят разликата между доброто и злото", сподеди Ана Пападопулу.