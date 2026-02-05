Бритни Спиърс се страхува от семейството си

Бритни Спиърс откровено призна, че е "щастлива, че е жива", след като е преживяла всичко, на което я е подложило семейството ѝ. "Всичко, което искаме, е да се чувстваме свързани помежду си и никога да не оставаме сами. На онези от вас, на които семейството е казвало, че ви помага, като ви изолира и ви кара да се чувствате изгубени… те грешат. Можем да прощаваме, но никога не бива да забравяме", написа поп звездата в Instagram към снимка на женска ръка, която държи малка бебешка ръчичка.

"Невероятно щастлива съм, че изобщо съм жива заради начина, по който семейството ми се отнасяше с мен в даден момент. Сега се страхувам от тях", каза още тя

Тормоз и принуда

Певицата беше под 13-годишно попечителство (2008–2021) под контрола на баща си Джейми Спиърс, който управляваше финансите, медицинските решения и личния ѝ живот. Преди прекратяването му тя свидетелства срещу него, твърдейки, че я е принуждавал да работи, да приема силни медикаменти, да влиза в рехабилитация и я е заплашвал, че няма да вижда децата си, ако не се подчинява. Спиърс също заяви, че е била задължена да използва противозачатъчни и ѝ е било забранено да се омъжва или да има друго дете.

В мемоарите си от 2023 г. "Жената в мен" тя пише, че е била използвана единствено, за да подпомага финансово семейството си. Съдебни документи показват, че баща ѝ е получил около 6 милиона долара по време на попечителството.

Снимка: Getty Images

Днес Бритни остава отчуждена от него, макар че постепенно възстановява отношенията си с майка си Лин. Връзката със сестра ѝ Джейми Лин Спиърс също се подобрява, а най-близка остава с брат си Брайън, който се е преместил да живее при нея след раздялата ѝ със Сам Асгари през 2023 г., пише БГНЕС, позовавайки се на "Page Six".