31 октомври 2025, 16:10 часа 0 коментара
Труден ден с махмурлук: Колин Фарел вбесил Том Круз по време на снимки

В предаването "The Late Show with Stephen Colbert" актьорът Колин Фарел разказа за един от най-трудните си дни на снимачната площадка на научно-фантастичния филм "Minority Report" (2002 г.). Лентата, режисирана от Стивън Спилбърг и с участието на Круз, се оказва пробивът на Фарел в Съединените щати. Но това не означава, че ролята му е била само сбъдната мечта. „Имах и един от най-ужасните дни, които някога съм имал на снимачна площадка,“ призна актьорът.

Една сцена, десетки опити

Той сподели, че е празнувал рождения си ден на 31 май, но на следващата сутрин е трябвало да бъде на работа за снимки още в 6 часа. След късно прибиране и липса на достатъчно сън, Фарел призна, че не е бил в състояние да изпълнява репликите си нормално. „Направих какви ли не глупости предната вечер,“ разказа Фарел. "Спомням си, че тъкмо си легнах, изгасих лампата и в този момент звънна телефонът - беше шофьорът отвън."

На снимачната площадка той успял да стигне до караваната си, но асистент-режисьорът го е спрял и му е казал: "Не можеш да отидеш на площадката така." Въпреки това Фарел настоял да снима, като поискал няколко бири и цигари, за да се "събуди" за сцената. "Беше ужасно", призна той.

В резултат на това сцена, в която Фарел трябвало да произнесе определена реплика е била заснета 46 пъти, преди да се получи удовлетворяващ резултат. Колин Фарел призна, че колегата му Том Круз "не е бил много щастлив" от това по време на работния процес.

Освен Том Круз и Колин Фарел, във филма Minority Report участват още Саманта Мортън, Макс фон Сюдов, Нийл Макдона и Стив Харис. Лентата постига огромен успех, като събира над 350 милиона долара в световния боксофис, припомня People. 

Тази ситуация и напрежението между двамата актьори показват високите професионални стандарти, които Том Круз налага на снимачната площадка, и трудностите, пред които може да се изправи млад актьор.

