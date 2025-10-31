Труден ден с махмурлук: Колин Фарел вбесил Том Круз по време на снимки

В предаването "The Late Show with Stephen Colbert" актьорът Колин Фарел разказа за един от най-трудните си дни на снимачната площадка на научно-фантастичния филм "Minority Report" (2002 г.). Лентата, режисирана от Стивън Спилбърг и с участието на Круз, се оказва пробивът на Фарел в Съединените щати. Но това не означава, че ролята му е била само сбъдната мечта. „Имах и един от най-ужасните дни, които някога съм имал на снимачна площадка,“ призна актьорът.
Colin Farrell made Tom Cruise angry after needing to do 46 takes of one "Minority Report" scene because of Farrell's partying and drinking habit.— Variety (@Variety) October 29, 2025
"I had one of the worst days I've ever had on a film set [on 'Minority Report']. It was my birthday on May 31, and we were shooting,… pic.twitter.com/KCJALHiOfn
Една сцена, десетки опити
Той сподели, че е празнувал рождения си ден на 31 май, но на следващата сутрин е трябвало да бъде на работа за снимки още в 6 часа. След късно прибиране и липса на достатъчно сън, Фарел призна, че не е бил в състояние да изпълнява репликите си нормално. „Направих какви ли не глупости предната вечер,“ разказа Фарел. "Спомням си, че тъкмо си легнах, изгасих лампата и в този момент звънна телефонът - беше шофьорът отвън."
Още: Истинската причина, поради която Ана де Армас се раздели с Том Круз
На снимачната площадка той успял да стигне до караваната си, но асистент-режисьорът го е спрял и му е казал: "Не можеш да отидеш на площадката така." Въпреки това Фарел настоял да снима, като поискал няколко бири и цигари, за да се "събуди" за сцената. "Беше ужасно", призна той.
В резултат на това сцена, в която Фарел трябвало да произнесе определена реплика е била заснета 46 пъти, преди да се получи удовлетворяващ резултат. Колин Фарел призна, че колегата му Том Круз "не е бил много щастлив" от това по време на работния процес.
Colin Farrell Says Tom Cruise “Was Not Happy” on MINORITY REPORT Set After He Showed Up Hungover and Needed 46 Takes to Nail a Scene— GeekTyrant (@GeekTyrant) October 30, 2025
Link: https://t.co/hAyoSiRBTG pic.twitter.com/uEnjhzffzl
Освен Том Круз и Колин Фарел, във филма Minority Report участват още Саманта Мортън, Макс фон Сюдов, Нийл Макдона и Стив Харис. Лентата постига огромен успех, като събира над 350 милиона долара в световния боксофис, припомня People.
Още: Ужасно изпълнение на Брад Пит: Ролята, с която разочарова режисьора си (ВИДЕО)
Тази ситуация и напрежението между двамата актьори показват високите професионални стандарти, които Том Круз налага на снимачната площадка, и трудностите, пред които може да се изправи млад актьор.