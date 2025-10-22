Ужасно изпълнение на Брад Пит: Ролята, с която разочарова режисьора си (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

22 октомври 2025, 16:45 часа 0 коментара
Почти всеки режисьор в Холивуд би убил за шанса да има Брад Пит в главната роля на своя филм — но понякога е по-добре да внимаваш какво си пожелаваш. Като една от най-търсените звезди в индустрията и утвърдено име от десетилетия, Пит отдавна има привилегията сам да избира ролите си. Разбира се, не винаги е било така, но дори преди да стане световноизвестен, всички са усещали, че е роден за върха. Филмът, който за първи път го изстреля към масовата популярност, беше „Телма и Луиз“ на Ридли Скот. Още преди премиерата на носителя на „Оскар“, шумът около младия актьор вече беше сериозен.

Преди славата да го залее, сценаристът и режисьор Том ДиСило решава да се възползва от момента и го кани за главната роля в дебюта си от 1991 г. — „Джони Суейд“.

След като „Телма и Луиз“ превръща Пит в секссимвол и новия любимец на Холивуд, ДиСило с право се притеснява, че актьорът може да се откаже от малкия независим проект – особено след като агентите му вече подсказвали, че историята за самовлюбен wannabe рокаджия с прическа буфан може да навреди на имиджа му.

„Агентите му стигнаха дотам да му казват: „Може би не трябва да правиш Джони Суейд? Когато „Телма и Луиз“ излезе, ще си огромна звезда“, спомня си режисьорът. „Но за Брад ще кажа това – след като се ангажира с филма, беше изцяло отдаден. Правеше неща, които дори не бих очаквал от него.“

"Светът ми се срина"

Всичко звучало като мечтано сътрудничество — поне докато Пит не започнал да играе. „Първоначално бях в еуфория“, разказва ДиСило. „На втория ден – буквално сякаш светът ми се срина. Беше първата сцена с диалог на Джони, и беше ужасна. Изведнъж осъзнах, че Брад напълно е разбрал героя погрешно.“

Режисьорът му обяснил, че героят Джони „мисли и се държи като дете“, с идеята, че това е човек, който просто не може да задържи вниманието си повече от няколко секунди. За съжаление, Пит разбрал указанието буквално и решил да изиграе героя като „инфантилен, забавен, почти като бебе“.

ДиСило обаче не го обвинява: „Сега, гледайки назад, осъзнавам, че трябваше да бъда по-ясен, да му обясня повече какво имам предвид. Разбрах грешката чак в края на снимките“, признава той.

Но тогава вече било твърде късно — оставало му само да направи най-доброто възможно с изпълнение, което напълно се разминавало с първоначалната му визия. „Никога не съм очаквал Джони да изглежда като глупак, но се получи точно така“, казва режисьорът с горчивина. „За мен това беше критична грешка.“

Малцина обаче изобщо са я забелязали — „Джони Суейд“ почти не стигнал до кината и донесъл едва 90 000 долара в боксофиса. Не само че не оправдал усилията, но и оставил режисьора с разбито сърце и провалена мечта.

