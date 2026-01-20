Емоционално сбогуване: Екипът на "Под прикритие" изненада Йоанна Темелкова (СНИМКА)

След като Йоанна Темелкова обяви, че слага край на актьорската си кариера, екипът на сериала "Под прикритие" направи мил жест към нея. Ролята ѝ в продукцията с героинята Ния Туджарова повлия на нейната слава и популярност и тя се превърна в любимка на много зрители. Въпреки че Темелкова няма да участва в новия сезон на сериала, който все още продължава снимачния процес, актьорският състав и създателите трогнаха актрисата със символичен подарък – красив лилав букет.

Още: Горчивата реалност за популярността в България според Герасим Георгиев - Геро

Темелкова изрази своята благодарност

"Лилавият цвят се свързва с интуицията, духовното израстване и търсенето на смисъл… В десетката сте, любими мои!

Благодаря на екипа на „Под прикритие“ за тази красива изненада! Обичам ви много - ВСИЧКИ! Благодаря за споделените моменти и съм безумно щастлива, че извървях не малка част от живота си с вас - хора, които обичат работата си; които са прекрасни професионалисти и които правят ВСИЧКО по силите си, за да могат актьорите да работят спокойно! Благодаря ви! Съхранете се! Обичам ви!", написа Темелкова към снимка в Instagram.

Още: Станимир Гъмов поставя граници: Ролята, която не би изиграл

Въпреки че слага край на един важен етап от живота си, Йоанна продължава напред щастлива. "Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!", сподели Темелкова за бъдещите си планове.