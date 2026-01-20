Миг, в който времето спря: Първата среща на Нети с биологичната ѝ майка (ВИДЕО)

Още през 2020 година стана ясно, че една от най-харесваните дами от българския шоубизнес - Нети Добрева, е осиновена. Самата тя е живяла дълго, без да знае това, а през 2025 година за първи път показа снимка на биологичната си майка. Повлияна от спомените, само преди няколко дни певицата реши да покаже на последователите си в социалните мрежи и най-емоционалния момент - първата среща с жената, която я е родила.

Дата с важно значение

Оказва се, че датата 2 август е от голямо значение за Нети. На този ден през 1987 година е починал нейният баща. "Татко Джиджи-Георги, човекът, който ме отгледа, обичаше и възпита. Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители", пише Нети в социалните мрежи.

Години по-късно, точно на същата дата, се случва нещо, което преобръща живота ѝ. "Случи се нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи- Джилда."

Към видеото тя описа и емоциите си от големия ден.

"Това видео документира този миг. Миг, в който времето спря. Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно. Емоция, която не може да се облече в думи."

В края на поста Нети подчертава, че не търси сензация, а спонтанно решава да покаже на света този трогателен момент, защото някои истории си струва да бъдат споделени.

