Зрителите в шок: Двойник на Пацо от Big Brother влезе в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Емоциите в новото романтично риалити "Егенът: Любов в рая" стават все по-силни с всеки следващ епизод. Някои от участниците вече явно и все по-категорично изразяват интереса си един към друг, а други все още се лутат и се опитват да се опознаят. На фона на това в приключението продължават да се присъединяват неочаквано нови интригуващи участници, като 26-годишния финансист Калоян и танцьорката с екзотична външност Лили.

В първия епизод от тази седмица (9 септември) в предаването влезе още едно момче, решено да намери правилната жена. Бургазлията Валентин, който е на 22 години, се открои с чар и харизма, но предизвика смесени чувства с поведението си. А в социалните мрежи зрителите побързаха да изразят мнението си, като много от тях го сравниха с един от най-ярките образи в Big Brother - Пацо, не само визуално, но и като начин на изразяване.

"Пацо номер 2", "Като истинския Джони Браво е" (бел.ред.: героят Johnny Bravo от едноименния американски анимационен сериал), са част от коментарите в Instagram и Facebook страниците на риалти формата.

Кой е Валентин?

От визитката на Влентин за шоуто разбираме, че се занимава с моделство. Носител е на титлата Мистър Варна. Успоредно с това работи като барман и наргелист.

"Гледам да се навирам навсякъде. В този живот принципно трябва да си нахален, за да преуспееш. Например, ако ти откажат, не трябва да се отказваш. Трябва да си следваш мечтите… Ако ти затворят вратата, влизаш през прозореца."

С влизането си в предаването Вальо не си губи времето и веднага започва да кани момичетата на среща, като изборът му е Емили. Двамата се отдадоха на непринудени разговори и закачки помежду си.

