Пътуването до Родопите ще е по-бързо: Разширяват пътя Асеновград - Смолян

Скоро пътуването до Родопите ще бъде много по-лесно и бързо. Агенция "Пътна инфраструктура" подготвя третата лента по пътя Асеновград – Смолян в 3 отсечки.

Председателят на АПИ инж. Тодор Анастасов е информирал областния управител на Смолян Зарко Маринов, че се работи по техническия проект за изграждане на трета лента по път II-86 Асеновград – Смолян в 3 отсечки, а през тази година се очаква да стартира и обществена поръчка за идеен проект и екологична документация за ново скоростно трасе по направлението АМ „Тракия“ – Пловдив – Смолян – ГКПП „Рудозем – Ксанти“.

Темата е поставена от областния управител в писмо до АПИ, в което той настоява за ускоряване на проектите, свързани с пътната свързаност на региона.

В момента се изработва технически проект за трета лента в 3 участъка от път II-86 Асеновград – Смолян – преди разклона за село Богутево, от км 68+800 до км 73+650, от Чепеларе до село Проглед, от км 80+800 до км 86+100, както и в района преди село Соколовци, от км 90+530 до км 94+300.

Договорът за проектиране е сключен на 26 юли 2024 г. с „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД след проведена обществена поръчка.

Проектната документация вече е преминала през няколко етапа на допълване и корекции. След разглеждането ѝ от Експертния технико-икономически съвет към АПИ са били установени непълноти в част от техническите решения, мотивировките и обосновките, както и несъгласие с някои от предложените подходи и технологии за укрепителни и ремонтни дейности. В края на ноември 2025 г. е сключен и договор за одит по пътна безопасност, а одитният доклад е приет на 6 март 2026 г. След отразяване на препоръките проектът предстои отново да бъде внесен за разглеждане.

Ново скоростно трасе към Рудозем

По отношение на новото скоростно трасе, което трябва да свърже АМ „Тракия“ при село Костиево с ГКПП „Рудозем – Ксанти“, инж. Тодор Анастасов отговаря, че още през настоящата година се очаква да започне обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен проект и документация по екологичното законодателство. Заданието за проектиране вече е подготвено, а в момента се подготвя документацията за откриване на тръжната процедура, предаде БТА.

В писмото си инж. Анастасов подчертава, че след въвеждането в експлоатация на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ трафикът по направлението Пловдив – Рудозем е нараснал значително, което допълнително натоварва път II-86.

Според АПИ новото скоростно трасе ще има ключово значение както за националната, така и за европейската пътна мрежа, ще осигури по-бърза транспортна връзка, ще намали риска от пътнотранспортни произшествия, трафика през населените места, шумовите емисии и замърсяването.

В своето предходно писмо до АПИ по темата областният управител на Смолян подчерта, че Смолян е единствената област в България, която разчита изцяло на автомобилен транспорт, без пряк достъп до автомагистрала, първокласен път, железопътна мрежа, пристанище и летище.

Той заявява, че в рамките на правомощията си ще продължи да настоява пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ за ускоряване на третата лента по пътя Асеновград – Смолян, както и на TEN-T връзката от Пловдив до границата с Гърция при Рудозем.