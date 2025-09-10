Войната в Украйна:

Красиви букети, учебни пособия и над 200 свежи плодове и зеленчуци в Kaufland през септември

Септември носи първия учебен ден, усмивките в класната стая и здравословното начало у дома. Kaufland събира всичко необходимо за този момент – над 200 свежи плодове и зеленчуци за баланс и енергия, красиви букети за любимия учител и разнообразни учебни пособия, които правят подготовката за училище по-лесна и вдъхновяваща.. Всички те могат да бъдат намерени онлайн тук.

След лятото тялото има нужда от зареждане с витамини и минерали, а Kaufland го прави забавно с кампанията „Свежите герои“. Над 200 плодове и зеленчуци чакат да дадат суперсили за училище и игри. Морковите за 0,99 лв./кг. и ябълката златна превъзходна с 37% намаление за 2,49 лв. носят сладостта на есента. Бялото грозде без семки за 4,99 лв., боровинките 125 г за 3,99 лв. и ананасът за 3,99 лв./бр. добавят свежи нотки, а бананите K-Bio за 3,29 лв./кг. са класика за смутита и фрешове. Суперсилите идват и от зеленчуците – мити картофи на половин цена за 0,89 лв./кг., български жълт лук с 41% намаление за 3,49 лв., сладка царевица за 0,79 лв./бр. и още сезонни герои с до 44% отстъпка – бяло зеле, люти чушки рибка и тиква Самсон.

Добрият старт на училищния ден може да започне и с - кроасан с шунка и кашкавал за 1,19 лв. от пекарната на ритейлъра, придружен от чаша прясно мляко „Верея“ 2 л с 24% намаление за 4,99 лв. За почитателите на соленото изкушение пекарната на ритейлъра предлага още вита баница със сирене и извара с 20% намаление за 3,99 лв., а ако изборът е домашен сандвич – варено-пушеният свински врат от свежата витрина на Leki е с 26% намаление за 10,99 лв./кг. Освежаваща компания за всеки ден е минералната вода „Горна баня“ 1,5 л. на половин цена само 0,59 лв., а за моментите на лек глад чери доматите са идеалният избор с 42% намаление за 3,99 лв./кг.

Лоялните клиенти с Kaufland Card получават още изгодни предложения – свински врат без кост от свежата витрина за 8,99 лв./кг. с 43% намаление, пуешко месо на Amadori и Делия с 20% отстъпка и захар „Сладея“ 1 кг. на половин цена за 1,29 лв. За балансирано хранене и енергия в дългите учебни дни всички протеинови продукти Fitspo и Bezzo са с 30% намаление, а десертите Kinder – с 25%.

Специално за първия учебен ден, от 13 септември, Kaufland предлага и цветни букети за любимия учител – от рози и фрезии за 11,99 лв., букет от 9 рози в различни цветове за 8,99 лв., букет от 7 карамфила за 4,99 лв., цветен микс за 15,99 лв. или букет от рози и гербери за 9,99 лв. Цветна орхидея Фаленопсис също може да зарадва учителите за 24,99 лв.

Подготовката за училище е още по-лесна с огромно разнообразие от над 600 артикула на специални цени. В раницата място намират тетрадките А4 „Spree” от 60 листа с 35% намаление за 2,19 лв. и тетрадки А4 и А5 от собствената марка Talentus за 2,29–2,99 лв. Подвързиите в различни размери също са намалени наполовина - А5 за 0,99 лв. и А4 за 1,24 лв. Марката Talentus предлага още боички за 8,99 лв., комплект от 8 текст маркера за 2,79 лв. и 24 цветни молива за 4,99 лв. Сред предложенията има и пликове, тиксо, кубчета за бележки и още полезни помощници за учениците..

За презареждане на хладилника в училищните дни Kaufland предлага свежи печива – донът с ягодов пълнеж за 0,79 лв., донът Oreo или Milka за 1,19 лв., пълнозърнест земел с ленено семе с 40% намаление за 0,15 лв. Те са чудесна компания за детски пастет Reinert за 2,99 лв. или мортадела на същата марка за 2,49 лв.

