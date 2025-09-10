Зеленски: Следихме дроновете, това беше преднамерена руска акция (ВИДЕО)

От 1 часа сутринта нашите военни проследяваха движението на руски дронове към полската граница. И това движение не беше случайно или погрешно – то беше умишлено. Руснаците използваха както украинска, така и беларуска територия, за да навлязат в полското въздушно пространство. Това заяви в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

„Почти две дузини дронове навлязоха в Полша и изглежда, че по-малко от половината от общия брой са дошли от украинска страна. Това беше преднамерена руска акция. И всички видяхме резултата – колко трудно беше да се противодейства“, категоричен е той.

„Украйна предложи на Полша необходимата помощ за реагиране. Никой не може да гарантира, че няма да има стотици дронове, ако вече има десетки. Само обединените европейски сили могат да осигурят реална защита. Ние сме готови да помогнем с технологии, обучение на екипажи и необходимата разузнавателна информация“, заяви още Зеленски.

„Но досега Русия все още не е срещнала твърда реакция от световните лидери – реакция, съпроводена с конкретни действия. Има повече от достатъчно изявления, но все още липсват действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те тестват реакциите. Те наблюдават отблизо как действат въоръжените сили на НАТО: какво могат да направят и какво все още не могат. Съвместните руско-беларуски учения вече започнаха на беларуска територия. И това може да е част от „плана им за обучение“, както те го нарекоха“, каза още Зеленски.

