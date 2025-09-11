Войната в Украйна:

"Мъченик на истината": Тръмп обеща разправа с виновните за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)

11 септември 2025, 06:12 часа 434 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит на убития си съюзник Чарли Кърк, определяйки го като "мъченик на истината", и обвини "радикалната левица", че с риториката си е допринесла за смъртта на консервативния активист, предаде АФП. "В продължение на години радикалната левица сравняваше прекрасни американци като Чарли с нацисти и с най-ужасните масови убийци и престъпници в света", заяви Тръмп във видео, публикувано в неговата платформа Truth Social.

"Този вид риторика е пряко отговорна за тероризма, който виждаме в нашата страна днес, и тя трябва да спре незабавно", добави той.

Действия срещу отговорните

Президентът обеща строги действия срещу отговорните. "Това е мрачен момент за Америка. Моята администрация ще открие всеки един от онези, които са допринесли за това зверство и за други актове на политическо насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят", закани се Тръмп.

Чарли Кърк, който изигра ключова роля за мобилизацията на млади избиратели в подкрепа на Тръмп, беше фатално застрелян, докато говореше на събитие в Университета Вали в Юта. 

Извършителят все още е на свобода.

Видеозапис от мястото показва как Кърк се обръща към многобройна публика, когато се чува изстрел. Той изглежда се свлича на стола си, преди камерата бързо да се премести и в залата да избухне паника.

Според разследващите изстрелът е бил произведен от покрива на сградата в кампуса от човек, облечен в черно, като всичко сочи към целенасочено убийство.

Виолета Иванова
