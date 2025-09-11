Войната в Украйна:

11 септември 2025
Кой има имен ден днес, 11 септември 2025 г. Честито!

На 11 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Теодора, Теди, Дора, Теодор, Тео и производните им. На този ден църквата почита паметта на Св. преподобна Теодора Александрийска. Дяволът въвлякъл Теодора в прелюбодеяние. Веднага след това тя се опомнила. Тя постъпила в манастир и настъпили дни на изпитание и на велики подвизи. Всички се чудели на нейните всенощни молитви, на дълбоките й поклони, на смирението и самоотвержението й, на усърдното й участие в общите трудове.

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Нека дните ти да са светли, нощите спокойни, а животът ти - изпълнен с добродетели и любов! Бъди благословен и да имаш късмет и успех във всичките си дела!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, усмихната и успешна! Нека твоят празник събере любимите ти хора и бъдеш заобиколена от любов и верни приятелства!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Нека този ден бъде тържество на светлината и щастието! Нека името ти те пази от злини, да ти носи късмет и главозамайващи успехи!

***

Весел имен ден и щастливо прекарване на празника! Нека твоят празник бъде изпълнен с истинска любов, весели наздравици и много подаръци!

