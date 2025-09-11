Войната в Украйна:

Докато говори за масовите стрелби: Застреляха публично известен поддръжник на Тръмп (ВИДЕО 18+)

Известен активист-консерватор и поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп беше прострелян на събитие в университета "Юта Вали". По-късно стана ясно, че Чарли Кърк е загинал от раните си при стрелбата. 

Кърк е бил поканен от студентска група и е говорил, когато е бил произведен изстрел от сграда на кампуса на около 180 метра разстояние. В клипове от събитието, разпространявани в социалните медии, се вижда Чарли Кърк, седнал в бяла беседка, който се обръща към тълпата, събрала се на събитие в Университета на Юта Вали. На палатката е изписано „The American Comeback Tour“ – името на настоящото му лекционно турне.

Стрелбата

В един от клиповете се чува как член на публиката пита Кърк за масовите стрелби в Америка: „Знаете ли колко масови стрелци е имало в Америка през последните 10 години?“ Държайки микрофона, Кърк отговаря: „Броим ли и стрелбите, организирани от банди?“ В този момент се чува изстрел и Кърк изглежда се отдръпва назад в стола си. По врата му се вижда кръв. Хората в тълпата крещят и започват да бягат от мястото. 

Първоначално президентът Доналд Тръмп призова американците да се молят за Кърк. Малко по-късно самият американски президент обяви, че простреляният е починал. „Великият, дори легендарен Чарли Кърк е мъртъв. Никой не разбираше и не владееше сърцата на младежите в Съединените американски щати по-добре от Чарли. На него му се възхищаваха и бе обичан от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и аз изразяваме съболезнования на неговата красива съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Кърк пътувал с частна охрана след заплахи към него. Университетската полиция и местните власти също са осигурявали сигурността на събитието, което е привлякло хиляди хора в двора на университета.

Кърк е известен с това, че участва в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и други каузи. Тръмп твърдееше, че дейността на Кърк е била  ключова за успеха му сред младите избиратели на президентските избори миналата година.

Кой бе Чарли Кърк?

Чарли Кърк бе един от най-влиятелните консерватори в САЩ днес. Той бе ревностен привърженик на Тръмп, който си спечели огромна аудитория чрез организацията си „Turning Point“, която е представена в стотици университетски кампуси в цялата страна. Кърк и неговата група млади консерватори завладяват хиляди умове чрез социалните медии и подкасти, а способността му да привлича тълпи му донесе ключова роля в движението MAGA на Доналд Тръмп.

Turning Point вложи както пари, така и хора в колебаещите се щати по време на президентските избори миналата година. Кърк е говорил на конгреси на Републиканската партия, а миналата година Доналд Тръмп му отвърна на услугата, като изнесе голяма реч на конференция на Turning Point в Аризона.

Евангелската християнска религия и семейството на Кирк –женен за бившата Мис Аризона, с която има две малки деца, са в центъра на неговата политика и той се счита както за бъдещето на консервативния активизъм, така и за силно поляризираща фигура.

Елин Димитров
