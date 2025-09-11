"В България избухнаха фалшиви новини": Цолов коментира най-важната тема за бъдещето си

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов даде висока оценка за изминалия сезон, в който постигна множество успехи. Той спечели състезания в Монако и Бахрейн, заслужи сребърния медал в индивидуалното класиране при пилотите и имаше огромен принос за първата титла при конструкторите на Кампос Рейсинг в историята. Цолов, който говори на летището в София за Българското национално радио (БНР), завърши на второ място състезанието за Гран при на Италия през миналия уикенд и с това се бетонира на второто място в класирането с осем точки пред испанеца Мари Боя.

Висока оценка от Никола Цолов

"Оценката ми за сезона е висока", заяви Цолов, който днес се прибра в България със семейството си. "Подобна ще бъде целта ми и за догодина – ще направя усилена подготовка, за да съм готов за всичко. Последното състезание беше една идея по-различно от останалите. Целта ми беше да защитя второто си място при пилотите, което на моменти губех през сезона. Това се очакваше от мен в неделя", продължи той.

"В Кампос Рейсинг всички бяха изключително доволни, защото този шампионат са го печелили само два отбора досега – и двата италиански. За първи път го печели Кампос, а това че съм част от отбора, както и през 2022 във Формула 4, за мен е голямо преживяване. За мен "Кампос" винаги е бил повече от отбор. Той е цяло семейство", смята българинът.

"В България избухнаха фалшиви новини. Във въпросния сайт имаше текст с дребен шрифт, в който се уточняваше, че реално не съществува такова потвърждение, и това доведе до заблуда. Със сигурност целта ми е да се боря да се кача в следващата категория. Вървя все по-близо към мечтата си. Дали ще стане скоро, или не, това зависи от много неща. Трябва просто да изчакаме. Ще отида да гледам последните няколко състезания от Формула 2, за да науча как работят отборите в този шампионат", обясни Никола Цолов.

ОЩЕ: Награждават Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с отличието "Почетен знак на Столична община"