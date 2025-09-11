Мечка и двете ѝ малки слязоха до водопад над Карлово

Кафява мечка и двете ѝ малки слязоха и в района на природната забележителност водопад "Сучурум", в близост до сградата на ВЕЦ "Левски" над Карлово. Те са забелязани около 8:00 часа вчера на камерите за видеонаблюдение, съобщиха пресцентъра на Община Карлово.

Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на Община Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел "Екология" в Община Карлово препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в гората и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда. Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум – с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.

Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.

Какво да правят хората, ако видят мечка?

Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти, да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна, да не демонстрират присъствието си, да не викат, да не правят резки движения и да не издават силни звуци.

"Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината", препоръчват еколозите. Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство – Карлово.

Вчера стана ясно, че мечка стръвница е влизала през нощта в манастира „Свети Спас“ край Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече. Сутринта служителите на манастира и хора, които са отишли там да приготвят животните за курбан, са се натъкнали на ужасяващата гледка, съобщават от Община Сопот и показват снимки от заварената ситуация.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили.

Кметът с призив към ловците за отстрел на мечката

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата. Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Популацията на мечки в България изключително много си е увеличила, не се вземат мерки за овладяване на ситуацията в цялата страна и това е опасно за хората и домашните животни, коментираха еколози.