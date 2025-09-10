Най-важните новини за деня: 10 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 септември 2025 г.

ДАНИЕЛ МИТОВ: ИЗТЕКЛИТЕ ЗАПИСИ ОТ РУСЕ ПОТВЪРЖДАВАТ ВЕРСИЯТА НА МВР

Къде са лъжите? Изтеклите записи потвърждават версията на МВР. Всички камери са прегледани. Ясно се вижда какво се случва. Прегледани са всички камери. Ако има други записи, то те са в прокуратурата. Има камери на "Спиди", но те не гледат в тази посока. Има камери, които са бутафорни – на един фризьорски салон. Това е единствената камера, която може да даде някаква яснота какво се е случило. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Даниел Митов относно нападението над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

ШЕФЪТ НА ПОЛИЦИЯТА В РУСЕ НЕ Е ТЕСТВАН ЗА АЛКОХОЛ: ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ С ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОБОЯ

Неизвестно ми е дали е употребил алкохол. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици. Това заяви заместник-вътрешен министър Филип Попов относно побоя над старши комисар Николай Кожухаров в Русе. Той не знае и дали има записи от боди камерите на пристигналите на мястото полицаи.

"БЕШЕ НА КОСЪМ ДА МУ МАХНАТ БЪБРЕКА И ДА ГО НЯМА ВЕЧЕ": ГОВОРИ СЪПРУГАТА НА ПРЕБИТИЯ ШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА В РУСЕ

Първо пред bTV - говори съпругата на началника на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Пред екипа на телевизията Диана Петрова обясни, че състоянието на съпруга ѝ се подобрява, но той остава в интензивно отделение на болницата в града. Жената беше категорична, че причината за конфликта е превишената скорост, с която младежите са се движили. "Било е на косъм да му се премахне бъбрека, било е на косъм него да го няма. На събитието, което се случи аз бях по-напред и не съм видяла кой кога излиза от колата", каза тя пред bTV.

ВСИЧКИ ВИНОВНИ ПО ВЕРИГАТА В МВР ДА ХВЪРЛЯТ ОСТАВКИ: ГОВОРИ ИВАЙЛО МИРЧЕВ СЛЕД ЗАПИСИТЕ ОТ РУСЕ

Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министърът на вътрешните работи Даниел Митов да пътува и да прави изказвания. Това заяви пред bTV лидерът на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

С ГЛАСОВЕТЕ НА ПЕЕВСКИ МАРИЯ ФИЛИПОВА СТАНА ПОТЕНЦИАЛЕН ПРЕМИЕР

Със 128 гласа "за", 56 "против" и 6 "въздържал се" парламентът избра досегашната председателка на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова за заместник-омбудсман. Така тя автоматично влиза и в списъка с потенциални служебни премиери при евентуални предсрочни избори. Филипова бе предложена за поста от организацията "Активни потребители" и подкрепена от новия омбудсман Росица Велкова.

ПРЕВРАТ В НСИ? УПРАВЛЯВАЩИТЕ БЪРЗАТ ДА СМЕНЯТ РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА

По-малко от седмица след като депутати от ГЕРБ и "Има такъв народ" внесоха законопроект за промени в Закона за статистиката, текстовете вече бяха одобрени на първо четене от парламентарната комисия по икономическа политика. Предложенията предвиждат председателят на Националния статистически институт (НСИ) да не се назначава от Министерския съвет, а да се избира от Народното събрание. Освен това в срок до един месец след приемането на закона трябва да бъде определено ново ръководство на институцията.

ЛЮБОМИР ДАЦОВ: ОТИВАМЕ НА ДЕФИЦИТ 4-5% В БЮДЖЕТ 2025, НО ИМА НЯКОЛКО СЦЕНАРИЯ (ВИДЕО)

В бюджета за тази година отиваме на дефицит от приблизително 5%. Има няколко сценария за този и за бюджета за догодина, който е изключително важен. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите: “Нашите изчисления предварително, ако бъдат изпълнени всички тези неща, които от правителството чуваме и към момента, т. е. ангажименти за максимално усвояване на капиталовата програма, да не бъдат рязани и спирани определен тип разходи, т.е. с малки дребни допускания за неизпълнение например в издръжката, определен тип спестявания.

"ТРЯБВА ДА ПЛАТИМ РУШВЕТА НА КЛЕПТОКРАЦИЯТА": СЦЕНАРИИТЕ ЗА ЕВРОТО ОТ ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН (ВИДЕО)

Социалните придобивки за французите са просто твърдe големи, за да може тази икономика да ги понесе. Смяната на премиери, избори по никое време, присъщите на ЕС зелени сделки и икономически мечти - всичко това, събрано накуп, е една предпоставка за пълзяща криза. Това заяви в предаването "Студио Actualno" банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки политическата криза в Париж в контекста на драматичните разходи на публичните финанси.

"ЕВРОПА ЩЕ СЕ БОРИ!": ФОН ДЕР ЛАЙЕН ОБЯВИ КРАЙ НА ПОМОЩТА ЗА ИЗРАЕЛ И НОВ ТИП ОТБРАНА НА ЕС В КЛЮЧОВАТА СИ РЕЧ (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Европа се бори! Бори се за единен континент на мир, демократични държави, свободата ни да определяме сами съдбата си. Искам да съм пределно ясна - това е борба за нашето бъдеще. За свободна и независима Европа. Борба за нашите ценности и нашите демокрации. Не се заблуждавайте - това е борба за нашето бъдеще. Дълго мислех дали да започна тази реч с такава сериозна оценка. В крайна сметка ние, европейците, не сме свикнали да говорим с такива термини. Защото нашият Съюз е основно мирен проект. Но истината е, че днешният свят не прощава."

РУСИЯ НА ФРОНТА: ПО-МАЛКО ЖЕРТВИ - ПО-МАЛКО ПРИДОБИВКИ. ПУТИН Е КАЗАЛ НА САЩ ЦЕЛТА СИ ЗА 2025, ТВЪРДИ ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели, че преди е вярвал, че може бързо да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Оказало се обаче, че това не е толкова лесно, обяви той за пореден път - в случая, в интервю за радио 77 WABC. Републиканецът отново заяви, че от началото на втория си президентски мандат е успял да сложи край на седем войни, някои от които продължили повече от 30 години. Тръмп призна, че преди е вярвал, че за него ще бъде най-лесно да разреши войната на Русия срещу Украйна, защото се разбирал добре с диктатора Владимир Путин. Ръководителят на Белия дом заяви още, че когато вече мисли, че мирът е много близо, руският лидер атакува Украйна с ракети и дронове.

СВАЛЕНИТЕ ДРОНОВЕ: 21 БРОЯ, ВСИЧКИ СНАРЯЖЕНИ, ЦЕЛТА Е БИЛА ДА ЛЕТЯТ НАД ЛИТВА И ПОЛША

Свалените дронове над въздушното пространство на границата на Полша са били общо 21 - всички снаряжени, част от тях са от Русия, друга част са от Беларус. Един от тях се е приземил в средата на Полша, друг е поразил къща - тези два не са летели към Украйна и са били свалени, благодарение на бързата реакция на нидерландски изтребители, излетели от Естония, плюс полски, които са прехванали целите.

ТУСК ПОТВЪРДИ, ЧЕ РУСКИ ДРОНОВЕ СА НАВЛЕЗЛИ В ПОЛША. В САЩ: ТОВА Е АТАКА СРЕЩУ СЪЮЗНИК НА НАТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Непосредствена атака срещу съюзник на НАТО", така определи руската атака с дронове срещу Полша конгресменът-републиканец Джо Уилсън. По думите му това е повод за администрацията на Доналд Тръмп да въведе незабавно строги санкции срещу Кремъл и да засили военната подкрепа за Украйна. "Русия атакува съюзника на НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица, след като президентът Тръмп прие своя полски колега в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците от НАТО за тяхната бърза реакция на продължаващата непредизвикана агресия на военния престъпник Путин срещу свободните и трудолюбивите хора", коментира още Уилсън.

НАТО ЩЕ ИЗПОЛЗВА ВОЕННА СИЛА СРЕЩУ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ: БЪЛГАРИЯ СЪЩО Е ГОТОВА ДА РЕАГИРА

НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Ние също наблюдаваме нашето въздушно пространство и имаме готовност за реакция с наши сили и със сили на съюзниците. Това коментира пред медиите министърът на отбраната Атанас Запрянов във връзка с нахлуването на руски дронове в Полша. Министърът заяви, че това е провокация и нарушение на международното право, което България осъжда.

СИГНАЛ КЪМ ПУТИН? ИСТОРИЧЕСКО СЪБИТИЕ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЯПОНИЯ (ВИДЕО)

Британски самолетоносач е изпратен във водите край Далечния изток на Русия, за да проведе военни учения с японски изтребители като част от новата стратегическа координация между Лондон и Токио, пише Newsweek.