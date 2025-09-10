На косъм: Руски дрон ударил къщата на пенсионери, докато гледали телевизия

Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс. Весоловски бил на долния етаж, когато дронът влетял в горната част на къщата му в 06:30 ч., разрушавайки покрива, повреждайки спалнята и разпръсквайки отломки из градината.

"Включих телевизора и всички новини бяха за това масирано навлизане на дронове, а след малко чух самолет да лети над нас... и изведнъж нещо гръмна, лампата падна от тавана в хола на долния етаж“, разказа той пред Ройтерс в източното полско село Вирики-Вола, цитиран от БТА. "Изтичах в двора и видях целия покрив на парчета, всичко беше разрушено", допълва мъжът.

Съпругата на Весоловски, Алисия, каза, че също е изтичала навън и видяла самолет над главата си. Уплашила се да не ги бомбардират и да не би някой да започне да стреля по нея. За щастие, и двамата са невредими след атаката.

Полша заяви, че дронове са навлезли в въздушното ѝ пространство през нощта, докато Русия е провеждала атака срещу съседна Украйна, и че е свалила някои от тях. 12 дрона и отломки от ракета бяха намерени по-късно на различни места, заявиха официални лица.

Уршула Запшалук, съседка, също е чула рева на самолет над главата си. "Изведнъж чух нещо, което приличаше на експлозия. Скочих, краката ми трепереха... Излязох навън на балкона. И видях през дърветата, че покривът на съседите ми го няма", разказва тя.

Дворът ѝ е покрит с отломки, коминът на къщата ѝ и някои керемиди са повредени, а прозорецът на пристройката - счупен. "Просто се страхувам от тази война", каза тя и си спомня как майка ѝ разказвала истории за Втората световна война. "По-добре е да не стигне до нас", категорична е тя.

