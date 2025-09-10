Израел удари йеменските хути, има много убити и ранени (ВИДЕО)

Израел нанесе удари срещу цели на йеменските бунтовници хути в столицата Сана и северната провинция ал Джауф. Местните власти съобщават за 35 убити и 131 ранени. Според израелската армия са поразени военни лагери, централата на военната пропаганда, както и склад за гориво. На 30 август с удар в Сана Израел ликвидира премиера на правителството на хутите и няколко министри.
Още: Хутите погребаха редица министри, убити от Израел, и обещаха отмъщение
Yemen’s Houthi-run health ministry says Israeli strikes on Sanaa and al-Jawf killed at least 9 and injured 118.— BPI News (@BPINewsOrg) September 10, 2025
Israel claims it hit Houthi “military propaganda” and fuel sites, but Houthis say civilian areas, including media outlets and a hospital, were targeted.#Houthis pic.twitter.com/npVjsP54OT
Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници атакуват кораби в Червено море в знак на солидарност с палестинците в Газа и обстрелват Израел с дронове и ракети. Израел отговаря с удари по райони в Йемен, контролирани от хутите, включително ключовото пристанище Худейда.
Още: При израелски удари: Убиха ръководителя на хусите