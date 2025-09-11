Димитър Радев участва за пръв път като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ

Първо участие на гуверньора на БНБ Димитър Радев на заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка в качеството му на наблюдател. От 1 януари 2026 година Радев ще пълноправен член на Управителния съвет на ЕЦб с право на глас във вземането на решенията на ЕЦБ.

„След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата държава, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в нашия Управителен съвет. Той ще се присъедини към заседанията ни като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари”, това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която пусна стори в Instagram. На него се вижда как тя се ръкува с Димитър Радев.

