Димитър Радев участва за пръв път като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ

11 септември 2025, 01:22 часа 263 прочитания 0 коментара
Първо участие на гуверньора на БНБ Димитър Радев на заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка в качеството му на наблюдател. От 1 януари 2026 година Радев ще пълноправен член на Управителния съвет на ЕЦб с право на глас във вземането на решенията на ЕЦБ.

„След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата държава, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в нашия Управителен съвет. Той ще се присъедини към заседанията ни като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари”, това заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която пусна стори в Instagram. На него се вижда как тя се ръкува с Димитър Радев.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ЕЦБ Кристин Лагард Димитър Радев
