Зеленски призова Европа да създаде съвместен противовъздушен щит

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и НАТО новите заплахи от Русия след атаката с дронове срещу Украйна и Полша и подчерта необходимостта от съвместни действия за противодействие на новите заплахи, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в Телеграм.

„Разговарях с министър-председателя на Полша Доналд Туск, министър-председателя на Великобритания Киър Стармър, председателката на Съвета на министрите на Италия Джорджа Мелони и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Разбира се, на първо място обсъдихме руските дронове, изстреляни срещу Украйна снощи, които навлязоха и в полското въздушно пространство“, съобщи той.

Зеленски припомни, че инциденти с по един или два руски дрона вече са се случвали по-рано в страните от източния фланг на НАТО, включително в Румъния преди няколко седмици. „Но този път броят на руските дронове беше много по-голям, дързостта – много по-голяма – дроновете навлязоха не само от украинска територия, но и от Беларус. И всички ние разбираме, че това е съвсем друго ниво на ескалация от страна на Русия. Трябва да има подходящ отговор“, подчерта той.

Полският премиер Доналд Туск, от своя страна, съобщи за вече установените последствия и обстоятелства, включително факта, че в редица градове и села са открити останки от руски дронове, сред които и ирански дронове „Шахед“. „От снощи нашите военни споделят цялата информация, с която разполагаме, и ние продължаваме това сътрудничество“, отбеляза украинският президент. Според него има няколко причини за подобно поведение от страна на Русия „и те са абсолютно очевидни за всички“.

Зеленски добави, че страните трябва да работят по съвместна система за противовъздушна отбрана и да създадат ефективен въздушен щит над Европа. „Украйна отдавна предлага това и имаме конкретни решения. Трябва да отговорим заедно на всички настоящи предизвикателства и да бъдем готови за потенциални заплахи за всички европейци в бъдеще“, подчерта държавният глава. Той добави, че е необходимо също така съвместно и значително да се увеличи финансирането за производството на дронове прехващачи, „те вече са доказали своята ефективност“. Освен това Зеленски предложи на Полша помощ, обучение и експертен опит в свалянето на руски дронове, включително от типа „Шахед“.