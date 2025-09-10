Войната в Украйна:

Извадиха от морето кух двигател на ракета край Синеморец

10 септември 2025, 15:14 часа 389 прочитания 0 коментара
Специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военно формирование 32 890 – Бургас получи задача днес, 10 септември, да идентифицира и унищожи плаващ обект, наподобяващ ракета, открит в морето пред плаж „Велека“, с. Синеморец, общ. Царево. Това съобщиха от Министерството на отбраната. На място военнослужещите са установили, че металният предмет е стартови двигател на ракета (кух) с размери дължина 1.7 м и диаметър 17 см., който не е опасен за транспортиране. Те извличат изделието от брега и го транспортират до Военноморска база Бургас.

Искането за активирането на специализирания екип от състава на Военноморските сили постъпва на 9 септември 2025 г. от оперативния дежурен при Областна администрация Бургас. След разрешение от началника на отбраната, по разпореждане на началника на Щаба на Военноморските сили е заповядано задачата да бъде изпълнена в светлата част на денонощието на 10 септември 2025 г., съгласно регламентиращите документи.

Спасиана Кирилова
