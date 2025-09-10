Стил и класа: Рами Киуан донесе втори медал на България от Световното по бокс

Рами Киуан надделя над шотландеца Алан Пери с пълно превъзходство на четвъртфиналите на 75 кг и осигури на България втори медал от Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Минути по-рано и Радослав Росенов надделя със съдийско единодушие срещу англичанина Уилям Хюит в категория до 60 килограма. Последното отличие за родните национали бе бронз на Радослав Панталеев в тежката категория през 2019-а.

Киуан доминираше боя от първата минута и нанесе множество удари в лицето на Пери, печелейки първия рунд с петте съдийски карти. Нашият олимпиец продължи да владее играта във втория рунд и отвори аркада на шотландеца, преди да заслужи гласовете за победител. Киуан затвърди доминацията си в края и спечели със съдийско единодушие, което го изпрати на полуфиналите на 75 кг.

Там той ще срещне победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин. С победа Киуан ще се състезава за злато, а при загуба той остава с бронз.

Малко по-рано 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години Радослав Росенов спечели четвъртфиналния си двубой на 60 кг срещу англичанина Уилям Хюит на форума за мъже и жени в Ливърпул. Той грабна победата с пълно съдийско единодушие 5:0.