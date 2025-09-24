Войната в Украйна:

1200 камери засичат средна скорост

24 септември 2025, 08:05 часа 490 прочитания 0 коментара
1200 камери засичат средна скорост. Системата е направена за превенция. Високопрецизни навигационни системи следят моментната скорост на колите на тол управлението. По този начин автоматично калибрираме моментната скорост, засечена от камерите, както и тази, регистрирана от автомобилите ни. Целта е да постигнем необходимия процент точност, който е 3% по стандарт. Това обясни директорът на "Националното тол управление" Олег Асенов в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че през октомври се надява да получат необходимия стандарт и да могат да сертифицират заснемане и на моментна скорост. "Утре ще финализираме тестовете за контрол на нарушения при отчитане на моментна скорост за чужди МПС. Ще помагаме технически на МВР, за да спират нарушители. Надявам се до 1 ноември да сме готови с цялата техническа инфраструктура", каза той.

С превишена скорост

Относно служителя на тол управлението, който е засечен да кара с превишена скорост, Асенов обясни, че е санкциониран дисциплинарно.

"Завършена е проверката. Докладът е констатирал нарушение - 25 км превишена скорост. За това ще бъде наложено наказание - последно предупреждение за уволнение или директно освобождаване от длъжност. Днес ще бъде решено какво да бъде то", обясни директорът на "Националното тол управление".

Виолета Иванова
