Бащата на загиналата на пътя Сияна: До 2 седмици ще бъде сертифицирано измерването на моментна скорост

До 2 седмици ще бъде сертифицирано измерването на моментна скорост. Това съобщи в ефира на Нова телевизия бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов, след разговор с шефа на БГ ТОЛ. "Понастоящем тя може да бъде измерена, но не е сертифициран този метод, тъй като е индукционен, а не радарен. Измерването на моментна скорост ще бъде game changer. Ключово е да се търси и как се е стигнало до лошото качество на пътищата и виновните да си поемат отговорността", заяви Попов.

ОЩЕ: Мнение: Масово нарушителите няма да платят глоби за висока скорост

Контрол по пътищата

Почерненият баща смята, че засичането на средна скорост дава много добър ефект - успокоява движението. "Водачите се движат под или около ограничението, а изпреварванията са много по-редки. За съжаление обаче статистиката показва, че дори след въвеждане на мярката, няма намаление на регистрираните жертви при катастрофи", коментира той.

Според него обяснението е, че е въведена на магистралите, където има по-малко загинали, в сравнение с тези, загубили живота си на първокласни и второкласни пътища." Същевременно се допусна безумие - вдигане на максимално разрешената скорост за товарни автомобили - от 70 на 80 км/ч. Според официални данни на МТС 30% от катастрофите с убити са причинени от тях. А пътищата не позволяват товарните автомобили да се движат с 80 км/ч", коментира Попов.

ОЩЕ: Още камери ще ни следят караме ли бързо на пътя

"Санкциите за скорост няма как да дисциплинират шофьорите. Жертвите няма да намалеят драстично. На пияните и дрогираните им взимаме книжките. Основните причинители на смъртността на пътя е превишената скорост и рисковото изпреварване. Глобите няма да превъзпитат, а отнемането на правоспособността", смятажурналистът от "24 часа" Кирил Борисов.