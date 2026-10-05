2 месеца без топла вода и без парно в началото на зимата: Възмущение от нов ремонт на "Топлофикация"

Докато цял софийски район се оплаква от липсата на топла вода, от "Топлофикация" обявяват нов планов ремонт, който ще остави голяма част от столичен квартал без топлоподаване от 17 октомври до 3 ноември.

За това сигнализираха от "Спаси София" по отношение на ситуацията в жк. Изток.

"Планов ремонт за повече от 2 седмици в началото на отоплителния сезон? Явно напълно приемливо решение за ръководстовото на "Топлофикация". Вече ви посочихме, че част от нашите съкварталци са без топла вода от края на август досега. С това обявление става ясно, че много от потребителите в Изток ще бъдат без топла вода за период от над 2 месеца, както и без парно в началото на отоплителния сезон", написаха от партията.

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"Спаси София" настоява за пълен технически одит на "Топлофикация" за оценка на реалното състояние на дружеството, смяна на директора на "Топлофикация", назначен без конкурс от икономическото мнозинство, както и за компенсации за потребителите, оставени без топлоподаване.

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"Температурите в София вече падат около нулата. А в части от Изгрев хората са без топла вода и топлоподаване седмици наред. От 28 август до 13 септември целият район беше без топла вода заради голямата профилактика на ТР “София Изток“, чиято цел беше подготовка за “безавариен отоплителен сезон”. Какво последва? Нови аварии. Нови ремонти. Нови седмици без топла вода. На места прекъсванията практически се сляха с августовската профилактика. На други хората “се радваха” на топла вода само няколко дни, преди тя отново да бъде спряна за седмици", коментираха по-рано от "Спаси София" по отношение на положението в съседния квартал Изгрев.

"На 27 август районният кмет обяви “край на ремонтите на парче“ и че районната администрация е постигнала “кардинално решение“ на проблема. Написа, че започва мащабна подмяна, която ще осигури “дълъг, повече от четиридесетгодишен период на спокойствие“ без чести аварии и спиране на топлото. Месец по-късно картата на "Топлофикация" сама показва колко далеч сме от това спокойствие и как поредният “исторически успех” се оказа отново просто ПиАр", пишат от партията, като представят и конкретните си предложения за решения на кризата:

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"Внесохме предложение за независим технически одит на Топлофикация, който да покаже истинското състояние на мрежата и производствените мощности и необходимите инвестиции. Докладът ни е внесен още през април 2025 г. и се отлага от СО до момента!

Настояваме за нов Генерален план и конкретна пътна карта за модернизация до 2035 г. - с децентрализация на производството, нови модулни мощности, индустриални термопомпи, топлинни акумулатори и поетапно намаляване на зависимостта от газа.

Настояваме решенията за бъдещето на дружеството да се вземат след одита, а не София да поема огромни финансови ангажименти или да тръгва към концесия, без дори да знае реалното състояние на активите.

Предложихме нови правила за избор на ръководството и още през 2024 г. поискахме смяна на тогавашното управление след сериозните сигнали около обществените поръчки. От години настояваме Топлофикация да не се управлява чрез политически назначения на ГЕРБ и икономическото мнозинство, а от професионално ръководство, избрано с публичен конкурс и ясни цели.

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За Изгрев настояваме за публичен авариен план с конкретни участъци, срокове и отговорници, както и компенсации за домакинствата, които остават без услугата седмици наред".

"Профилактика, след която следват седмици аварии, не е решение. “Кардинален ремонт“, след който кварталът продължава да свети в червено, не е повод за самохвалство. И ако така изглежда мрежата при температури около нулата, основният въпрос е: Какво ще стане, когато започне истинската зима?", попитаха от "Спаси София".