Криза с топлата вода в София: Омбудсманът поиска проверки и обезщетения

Хиляди домакинства в София останаха без топла вода за периоди, които далеч надвишават нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. Заради масовия проблем омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и ръководството на Столична община с настояване за незабавни извънредни проверки на "Топлофикация София".

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Засегнати са множество столични квартали, сред които "Младост", "Изток", "Изгрев", "Дианабад", "Лозенец", "Студентски град", "Гео Милев" и "Дружба", като най-тежко е положението в район "София Изток". Жители сигнализират не само за непрекъснати аварийни спирания след летните ремонти, но и за неизтечени с месеци течове от топлопреносната мрежа, които наводняват мазета, приземни етажи и създават риск за електрическите шахти и строителните конструкции.

Поради създадената криза омбудсманът настоява КЕВР да задължи дружеството автоматично да изплаща неустойки на засегнатите клиенти за цялото време без топлоподаване над 48 часа, без да се налага гражданите да подават индивидуални заявления.

Отделно от това е отправен призив към Столичната община и Столичния общински съвет да проверят стриктно как се изпълняват инвестиционната и ремонтната програма на топлофикационното дружество.