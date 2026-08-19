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"Проверете си сметките": Манолова предупреди за принуда да сменим водомерите си, иначе - максимално потребление

19 август 2026, 8:36 часа 1057 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Проверете си сметките": Манолова предупреди за принуда да сменим водомерите си, иначе - максимално потребление

Столичани, проверете си изравнителните сметки за парно! Срокът за възражение изтича на 31 август.

За това предупреди Мая Манолова, бивш омбудсман и депутат, лидер на "Изправи се.БГ"

Тя призова всички домакинства с парно да си погледнат в пощенските кутии, където трябва да са доставени вече фактурите с изравнителните сметки.

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"Така ще имате по-малко от 2 седмици да подадете възражения, за които срокът е до 31 август. Обжалвайте ги, защото, подобно на миналогодишните, изравнителните сметки са определени на базата на формула за сградна инсталация, която беше отменена от съда и не действаше от началото на септември миналата година до началото на май тази година", допълни тя.

Проблемът с подмяната на водомерите

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Манолова коментира и друг голям проблем има срок до 31 декември за задължителната подмяна на водомерите за топла вода и топломерите с такива за дистанционен отчет.

"Цената, особено за уязвимите, на новите уреди е непосилна - водомерите за топла вода са по 85 евро, а индивидуалните топломерите са по 50 евро (по един на радиатор - във всеки апартамент има поне по 2). Тоест минимум над 185 евро ще бъдат извадени от всяко домакинство. А ако не бъдат сменени уредите до 31 декември, не следва просто глоба, а следва отчитане на употребеното количество на максимални стойности – по 4 куб. м топла вода за член на домакинство и максимална мощност на всеки радиатор", написа Манолова.

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Тя призовава управляващото мнозинство да поправи това, което предишните са сторили, и чрез промяна в Закона за енергетиката да удължи срока за подмяна на уредите.

"Не може стотици хиляди домакинства да бъдат поставяни пред избор между стотици евро непредвиден разход и начисляване на максимално потребление", допълни тя.

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Водомери Мая Манолова Топлофикация парно изравнителни сметки
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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