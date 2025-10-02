25 години по-късно: Знаково лице на bTV си тръгва със скандал (СНИМКИ)

След 25 години като журналист и продуцент в четвъртък главният редактор на сутрешното предаване по bTV "Преди обед" Георги Тошев си тръгва от телевизията след публичния скандал между него и водещата на предаването Венета Райкова. Припомняме, че по-рано той публикува позиция в профила си в социалните мрежи, с която се разграничава от нея и творческите й решения за "Преди обед".

"Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", обясни той пред "24 часа", като информацията за напускането също е на изданието. По думите му Венета Райкова е била поканена да замени Зейнеб Маджурова, която преди началото на есенния тв сезон напусна, за да гледа децата си. "Венета Райкова беше колективно предложение на екипа да замени Зайнеб Маджурова за определени интервюта , след което тя завзе територията. С мейл до ръководството на bTV ги предупредих за последиците имиджово. При желание от Вас, мога да ви го предоставя!", написа Тошев. С него си тръгва и част от екипа на предаването.

Идеята Венета Райкова да се присъедини към "Преди обед" е била колективно решение, обясни Тошев, а той й се обадил по телефона, за да я покани. "Нейният жанр обаче е "Горещо", което не отговаря на моите разбирания за сутрешно предаване", каза той.

Раздорът

По-рано днес в публикацията си Тошев написа: "Скъпи приятели, искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!"

Иначе Венета Райкова води "Преди обед" по bTV от началото на есенния сезон, но това решение на телевизията предизвика доста негативни коментари.

Припомняме, че Венета Райкова влезе в "Преди обед" на мястото на Зейнеб Маджурова и Франциска Йорданова. Колегите им Оля Малинова и Петър Дочев останаха да водят рубрики. Сутрешното предаване на bTV определено не е толкова обичано, както когато водещи бяха Десислава Стоянова и Александър Кадиев.

През годините Райкова утвърди името си като лице на редица предавания ("Папараци", "Горещо"), автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-четените съвременни български писатели.