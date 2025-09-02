"Недей да казваш, че си бременна! Губим бебето!": Венета Райкова с разтърсващ разказ в ефир

Венета Райкова, която неочаквано се завърна на телевизионния екран и вече е част от предаването по bTV "Преди обед", разказа пред камерите за много тежки моменти по време на бременността ѝ. Тя сподели, че в началните месеци, когато е носела сина си в утробата си, гинекологът, който е следял бременността ѝ, я лъжел, че има миома, която се разраства и ще убие бебето ѝ. "Даже ми беше казал: Въобще недей да казваш, че си бременна, защото тази бременност няма да завърши", разказа Райкова, уточнявайки, че това е била нейна първа бременност.

"Много тежко изживявах стреса, който той ми причиняваше. Оказа се, че аз нямам никаква миома. Сега в момента имам миома, не я оперирам, защото чакам да приключи историята с нея", продължи разказа си телевизионната водеща. Тя сподели, че в онези първи месеци е преживяла огромен стрес. Райкова разказа още, че когато решава, че е дошъл моментът за бебе, е отишла при същия този лекар, за да ѝ направи обстоен предварителен преглед. "След три месеца вече бях бременна", каза Райкова и добави, че не разбира как три месеца по-рано той не е видял тази голяма миома.

Водещата разкри, че след това е сменила гинеколога си и всъщност изкарва една много спокойна бременност.

"Тръгвам вече да раждам, през нощта се случва всичко, и той в един момент ми казва: "Венета, губим бебето, тоновете станаха много лоши. Трябва веднага да родиш и да започнем секцио", продължи разказа си водещата през сълзи. Разплакана Райкова призна, че единственото нещо, което може да я изкара от равновесие, е детето ѝ. "С всичко друго мога да се справя, но за мен най-важен човек в моя живот, е моят син. И когато ми казаха "Губим го", трябваше да взема решение, което касае секунди - отиваме ли за секцио или продължаваме естествено раждане", разказа Райкова.

Тя казала на лекаря, че в това време, докато я свалят за операция, може да се случи най-лошото, затова ще се моли на Господ да успее да роди естествено. "Родих живо, здраво дете. Сега е на 16 години и половина, започваме 10-и клас", каза с облекчение водещата.

Венета Райкова се съгласи, че понякога в живота на човек е нужен късмет, но добави, че за нея късметът идва, когато си подготвен, когато си прочел, когато работиш и се трудиш. "Късметът за мен отива при добрите хора. Не можеш да имаш лош характер, да хвърляш лоша енергия и лоши постъпки към другите хора, защото бумерангът върти. Това, което хвърляш на другите хора, то се връща към теб и те удря по главата в най-неподходящия момент", добави тя.

