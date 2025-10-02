Драма в bTV: Георги Тошев нападна Венета Райкова заради "Преди обед"

Венета Райкова води "Преди обед" по bTV от началото на есенния сезон, но това решение на телевизията предизвика доста негативни коментари. Творческият директор на сутрешното предаване Георги Тошев проговори по темата, като преди броени часове публикува позиция в профила си във Facebook. Той категорично се разграничи от нея и гостите, които кани.

Какво сподели Тошев за Райкова

"Скъпи приятели, искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!", написа гневно Тошев.

Още: "Недей да казваш, че си бременна! Губим бебето!": Венета Райкова с разтърсващ разказ в ефир

Припомняме, че Венета Райкова влезе в "Преди обед" на мястото на Зейнеб Маджурова и Франциска Йорданова. Колегите им Оля Малинова и Петър Дочев останаха да водят рубрики. Сутрешното предаване на bTV определено не е толкова обичано, както когато водещи бяха Десислава Стоянова и Александър Кадиев.

През годините Райкова утвърди името си като лице на редица предавания ("Папараци", "Горещо"), автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-четените съвременни български писатели.

