27 януари в историята: Свобода за видни българи-възрожденци, Добрич и Омуртаг. Раздор между Ботев и Каравелов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

27 януари 1872 г.: Освобождаване на заточените български владици

На този ден през 1872 г. със заповед, издадена от великия везир, са освободени заточените български владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски. Цагиградските българи посрещат тържествено освобождаването им.

На 21 януари същата година тримата български владици са заточени в Измит по заповед, издадена от Високата порта. Причината за това е решението им да отслужат на 5 януари 1872 г. Богоявленска служба, въпреки забраната от страна на патриарха. Под ръководството на Петко Р. Славейков, Стоян Чомаков група от 50 души, включваща представители на цариградските българи, заставя тримата митрополити да отслужат тържествената литургия. Патриархът нарежда свикване на поместен събор на15 януари 1872 г. В резултат на това Панарет Пловдивски и Иларион Ловчански са осъдени на низвержение. Иларион Макариополски е осъден на отлъчване.

27 януари 1875 г.: Началото на конфликта межди Ботев и Каравелов

На 27 януари 1875 г. румънският министър на вътрешните работи получава информация, че при проверка в Гюргево са открити два сандъка с револвери и патрони, които е трябвало да бъдат изпратени в България.

Установява се, че Любен Каравелов и Христо Ботев са замесени в случая и това става причината за тежък раздор между тях. На заведенето по случая дело Любен Каравелов е представян от Христо Ботев. Именно то става причината за противоречията между тях. Христо Ботев обвинява съратника си, че се е уплашил от румънския съд и затова е поискал от него да поеме върху себе си цялата вина за изпращането на оръжията. Този конфликт изостря значително противоречията между двамата и това оказва негативно влияние върху развитието на революционните дела във Влашко.

27 януари 1878 г.: Добрич и Омуртаг са освободени от турско робство

На тази дата в хода на Руско-турската война (1877-1878 г.) градовете Добрич и Омуртаг са освободени от турско робство. Долнодунавският руски отряд под командването на ген.-лейтенант Аполон Ернестович Цимерман освобождава Добрич. Град Омуртаг е освободен от 11 Пехотна дивизия, която е под командването на Генерал Ернрот.

27 януари 1881 г.: България настоява за прилагане на чл. 23 и 62 от Берлинския договор

Заради тежкото положение, в което се намират българите в европейските вилаети на Турция, на 27 януари 1881 г. България отправя нота до Великите сили. Българското правителство настоява за прилагане на чл. 23 и 62 от Берлинския договор. Според тези два члена на Берлинския договор султанът е задължен да проведе референдуми, а също така да даде и по-голяма религиозна и административна самостоятелност на християнското население, намиращо се в Македония. Но Великата Порта скъсва дипломатически отношения с Княжество България и след това те са възстановени през ноември 1882 г.

