37° на места в страната. Времето утре - 3 септември 2025 г.

02 септември 2025, 13:49 часа


На 3 септември 2025 г. ще бъде слънчево в първата част на деня. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен. Максималните температури ще са предимно между 32° и 37° (Хасково), малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31°, показва прогнозата за времето.

Интензивни валежи в планините 

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

Време за море

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Източник: Meteo.bg 

