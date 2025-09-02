Варна излезе на нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев (ВИДЕО)

Варненци излязоха на протест срещу ареста на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници. Това е седмата демонстрация, която се организира в подкрепа на задържаните.

Сред присъстващите пред сградата на общината в града бе и бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. "Когато законите нямат значение, това е пълзяща диктатура. Това, което има значение, обаче, са хора като вас. Свободните българи те не могат да контролират", заяви бившият премиер.

Кирил Петков припомни, че за утре се готви голяма демонстрация в подкрепа на Благомир Коцев в София. "Ще последват и други протести в други градове", заяви той.

След изказванията пред сградата на община Варна, протестиращите се отправиха на шествие. То премина по централните улици на Морската ни столица и стигна до Съдебната палата

Арестът

Припомняме, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли тази година. На следващия ден от Софийската градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.