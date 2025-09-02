Най-важните новини за деня: 2 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 септември 2025 г.

"БИТКАТА ЗА ВЛАСТТА Е ЖЕСТОКА": БИВШ ПРЕЗИДЕНТ ДОПУСКА РАЗРИВ МЕЖДУ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ, КАКТО ПРЕЗ 2013 Г.

Президентът в периода в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев вижда четворна коалиция да управлява страната, т.е. ГЕРБ, "ДПС- Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Макар и да се въздържаше да назовава поименно Борисов и Пеевски - той прогнозира, че както сега се разбират, така на президентските избори от "ДПС - Ново начало" може да подкрепят друг кандидат, а не този на ГЕРБ.

ВОТЪТ НА НЕДОВЕРИЕ ДОКАЗА ВЛИЯНИЕТО НА ПЕЕВСКИ: БОЖАНОВ ОЧАКВА "ИЗНЕНАДВАЩА ПОДКРЕПА"

„Общата тема на вота на недоверие ще е завладяната държава. Завладяваната държава се случва чрез инструментите на правоохранителните системи, вътрешните работи и правосъдието“. Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ. Той уточни, че ПП-ДБ ще разчита на опозицията и на гласове на управляващите, за да падне правителството на Росен Желязков. Дали обаче властта сама ще се самосвали, това е въпрос, който сами трябвало да решат. Вотът на недоверие доказва, че има влияние на Делян Пеевски, отбеляза народният представител.

ЖЕЛЯЗКОВ ЗА ВИЗИТАТА НА БСП МИНИСТРИТЕ ПРИ СИ И ПУТИН: ОТ МЕДИИТЕ РАЗБРАХ - ЗНАЕХ, ЧЕ СА В ОТПУСК

Вицепремиерът Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит. Така премиерът Росен Желязков коментира визатата на коалиционните си партньори от БСП в Китай. Той отрече да са командировани от него или от Министерски съвет, както и че правителството няма отношение към партийните инициативи на един от коалиционните партньори.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОЛЗВАТЕЛ НА ВОДА В БЪЛГАРИЯ НЕ Я ПЛАЩА: ГОВОРИ БОРИСЛАВ САНДОВ (ВИДЕО)

Най-големият ползвател на вода в България, това е АЕЦ “Козлодуй“, всъщност не я плаща. Това каза в предаването Студио Actualno Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, дългогодишен съпредседател на партия „Зелено движение“ и депутат в 45 и 46 НС от „Демократична България“. Той отговори на въпрос как се краде вода в България и кой е най-големият крадец: “Имаме най-малките битови потребители, които нямат водомери и ползват много вода, има и такива, които незаконно са се включили във водопреносната мрежа и харчат вода. Имаме малък бизнес, например автомивки, или други, които използват вода. До най-големите предприятия, които не плащат за вода.

"ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК": ДРУЖЕСТВАТА ОКОЛО ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ СА НАТРУПАЛИ ЗАПОРИ ЗА МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ

Построеният наполовина комплекс "Исторически парк" край село Неофит Рилски (Община Ветрино, обл. Варна), който е обект на мащабно разследване от журналиста Йоан Запрянов от "Капитал" вече няколко години, отново е на фокус. Само за последната година дружествата, свързвани с идеолога на проекта и настоящ председател на парламентарната група на "Величие" - Ивелин Михайлов, са натрупали запори за над 2,1 млн. лв., установи самият Запрянов при своя проверка. Васил Иванов от "Нова телевизия" също е направил проверка на документи с публичен достъп.

ГОЛЯМА КАТАСТРОФА С ТРАМВАЙ ПРИ РУМЪНСКОТО ПОСОЛСТВО - ПОМЕТЕНИ КОЛИ, ЩЕТИ В ПОДЛЕЗ (ВИДЕО И СНИМКИ)

Истински "мармалад" се е случил на трамвайната линия при румънското посолство. Там е имало катастрофа с трамвай рано сутринта, при която са пометени 7 автомобила. За щастие няма пострадали хора, вероятно защото катастрофата е станала в тъмната част на денонощието. По тази линия се движат трамваи номер 20 и номер 22. Според представителя на общинските власти Красимир Димитров, който говори пред Нова телевизия, тепърва тече разследване.

ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА МВР И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА: ИПБ ЗА КАТАСТРОФАТА С АТВ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

В официална позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ) относно тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг се казва, че е проведено разследване, което е установило редица сериозни нарушения преди ужасяващата катастрофа. Според ИПБ "държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи без да имат право да карат по висок клас електрическо превозно средство".

ИНЦИДЕНТ ИЛИ ЗЛОНАМЕРЕНА АТАКА? ВЕРСИЯТА НА ДИМО ГЯУРОВ ЗА ИНЦИДЕНТА С ФОН ДЕР ЛАЙЕН

По-голямо заглушаване на GPS системите има в района на Черно море. Това се случва често и се прави напълно умишлено от страна на Русия за защита от умни боеприпаси, защото по-голямата част от тези боеприпаси се насочват от GPS. По този начин Русия се опитва да избегне удари по себе си. Но не може да се изключи злонамерена версия, особено като стъпим на опита от последните месеци и години и всички диверсионни действия на територията на Европа. Това каза в интервю за Нова телевизия бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

ПОДГОТВЯ ЛИ ФРЕНСКОТО ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО БОЛНИЦИТЕ ЗА ВОЙНА ДО 2026 Г.?

Публикация във френския вестник "Le Canard enchaîné" предизвика на 2 септември безпокойство във Франция след като медията изнесе вътрешни документи от Министерството на здравеопазването, написани под ръководството на Генералния секретариат по отбрана и национална сигурност, с които се иска от регионалните здравни агенции да се подготвят за евентуален "голям ангажимент" до март 2026 г. В документа министерството предвижда сценарий, при който Франция може да се превърне в тилова база, за да приема масивен поток от ранени войници, както френски, така и чуждестранни.

ЗАРАДИ ВИДЕО НА МОМИЧЕ С НОЖ И БРАДВА БЕЗ КОНТЕКСТ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТИВА НА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, ПРОРОКУВА СКАНДАЛНА "МЕДИЯ"

Британските политически лидери са загубили доверието на народа и гражданите имат пълното право да се разбунтуват срещу тях, за да защитят правата си. Това е буквално заключение-извод в материал на американското издание The Federalist. То е създадено през 2013 година - има и подкаст. Но изданието перманентно се забърква в скандали с фалшива информация и лъжи - например през 2017 година публикува гледна точка, с която защитава бившия ръководител на Върховния съд в Алабама Рой Мур, че е излизал на срещи с тийнейджърки. При ковид пандемията списанието упорито отрича опасността от новия вирус и се противопоставя на ограниченията с цел опазване на общественото здраве, а освен това открито защитава и позицията на Доналд Тръмп, че през 2020 година изборите за президент на САЩ били "откраднати".

ВОЙНА СЯКАШ НЯМА: ОФОРМЯ ЛИ СЕ ТРИСТРАННА ДИКТАТОРСКА ОС? РУСИЯ ГЛЕДА КЪМ НОВА ЦЕЛ В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Когато руският диктатор Владимир Путин се появи на годишната среща на върха на основната политическа организация и организация на сигурността на Евразия преди три години, той изглеждаше изолиран и притиснат. Китайският лидер изрази загриженост относно инвазията му в Украйна, а индийският министър-председател категорично заяви: "Днес не е епоха на войни". Други държавни глави оставиха руския си колега сам преди срещите. А на бойното поле в Украйна войските на Москва бързо се оттегляха назад. Сега позицията на издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл се е променила, а светът се е променил заедно с него, пише The New York Times във връзка с присъствието на Путин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тиендзин.

NYT: УКРАЙНА ГРАДИ СВОЯ ВЪЗПИРАЩА СИЛА, ПО-МОЩНА ОТ ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Украйна реализира програма за натрупване на оръжие на стойност милиарди долари, която ще бъде финансирана от Европа. Тя се счита за най-добрата възможност за страната да се защити от Русия в условията на намаляваща американска помощ и несигурни гаранции за сигурност от страна на Запада, пише The New York Times. Киев не само иска да подкрепи армията си по време на пълномащабната инвазия на Руската федерация, но и да я превърне в основа за следвоенно уреждане. Това би трябвало да възпрепятства Москва от повторно нападение.

СИ ДЗИНПИН, МОДИ И ПУТИН - ПРЕНАРЕЖДА ЛИ СЕ СВЕТОВНИЯТ РЕД В КИТАЙ? (ВИДЕО)

Пълномащабната война в Украйна е резултат от „държавния преврат“ в Киев, подкрепен от Запада, и постоянните опити за „въвличане“ на страната в НАТО. Това заяви руският президент Владимир Путин на заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (бел. ред. - кратък исторически преглед на фактите обаче показва съвсем различна картина - припомнете си тук).