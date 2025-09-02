Войната в Украйна:

Какви решения бяха взети на 104-ия конгрес на Македонската патриотична организация в Чикаго? (СНИМКИ)

В Чикаго се проведе 104-ият конгрес на Македонската патриотична организация (МПО) в САЩ и Канада – над вековен пазител на културното наследство на македонските българи в Америка. Това съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков.

По време на конгреса са взети следните важни решения:

  • възстановени бяха два клуба на МПО – „Родина“ (Индиана) и „Братя Миладинови“ (Лос Анджелис), основан от Кристина и Теодора Атанасови-Браун – майка и дъщеря с корени от Щип, Северна Македония;
  • в Централния комитет бяха избрани Себастиан Лебамов, Боян Лазаревски и д-р Иван Динев;
  • МПО продължава работата си по дигитализация на своя архив;
  • вестник „Македонска трибуна“, официален орган на МПО, вече ще бъде достъпен за широката общественост.

Официални гости на конгреса бяха проф. Георги Николов и доц. Наум Кайчев от Македонския научен институт – София (основан през 1923 г.), както и д-р Андрей Ковачев, евродепутат и председател на българската делегация в Европейския парламент.

Членовете на клуб „Пирин“ – Чикаго организираха лекция, посветена на жените революционерки във ВМРО, и прожекция на филма „Отмъстителката“, посветен на Мара Бунева. Към участниците в събитието се обърна с поздравление нейната наследничка Анна-Мари Бунева.

Програмата на конгреса бе обогатена с концертни изпълнения на ансамбъл „Виванов“ – Чикаго и певицата Соня Мембраньо, която изпя любими песни от македонския край.

Консулът ни Светослав Станков изрази дълбока признателност и благодарност към Македоно-българската фондация “Гоце Делчев” за предоставения почетен плакет.

„Поздравления към Централния комитет на МПО, доброволците и спомоществователите, допринесли конгресът в Чикаго да се превърне в значимо събитие на толерантност и почит към общата история, култура и традиции“, написа още той на профила си във Facebook.

Елин Димитров
