01 септември 2025
Месечна прогноза за времето за септември 2025 г. (ГРАФИКА)

Лятото свърши и идва есента, но всички знаем, че може да се надяваме на топло продължение на слънчевия период през септември. Според прогнозата на специалистите лятото съвсем не бърза да си отива и в някои от дните на септември се очакват температури между 31° и 36°. Очакват се повече дъждове, а минималните температури все още ще са положителни, показва прогнозата за времето.

Средни температури

Тази година през септември се очаква средните месечни температури да бъдат около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17° и 20°, а за планините - между 3° и 10°. Най-високите температури през септември ще бъдат между 31° и 36°, а най-ниските - между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца - по-ниски. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

Графика: НИМХ

Началото на месеца

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.

Краят на периода

Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември. На 22 септември в 21 ч. и 19 мин. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.

Източник: Meteo.bg

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
