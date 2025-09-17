4 години суша и работата на кметовете: Отговорът на екоминистъра за безводието и течовете на ВиК

Четвърта поред сушава година, не по-различна от предишната. Какво направихме – увеличихме обема на поливания, а от комплексните язовири (52 са отговорност на МОСВ), които наблюдаваме, са на 59% пълни. Те се ползват за питейно-битови нужди, за напояване, за енергетика.

"Просто няма вода" - така Генов отговори на питане в сутрешния блок на БНТ конкретно за най-прясната новина с водата и проблемите в Елена. Той добави, че преди сушавите години имало почти два пъти повече валежи, отколкото сега - Още: Нямат вода: Граждани искат оставката на кмета на Елена

Попитан за загубите на вода по водопреносната мрежа – 50-60%, дори има данни за над 70% на места, Генов обърна внимание на "Напоителни системи" и каза: "Добре е, че нашите бащи и майки, дядовци и баби, са имали компетентността да построят тези язовири преди 50-60 години". Той похвали язовирната ни система, изтъкна и, че България имала хидравлични модели, които никъде другаде по света нямало. Екоминистърът обясни, че на първото заседание на Националния борд на водите било обсъдено как да бъдат опазени 2 млрд. кубични метра вода. Той добави, че за Европа не било приоритет водоснабдяването – с други думи, няма европари за подмяна на тръби за ВиК.

"Гръмките числа, които се говорят, трябва да ги разделим поне на 2 от последния програмен период", уточни екоминистърът що се отнася до водоснабдяването. Според него, от 3 млрд. (не уточни лева или евро), половината всъщност отиват за подмяна на тръби и водопроводи, другата част е за дейности като пречистване. "Решенията без пари не стават", категоричен беше той. 0,5% е заложено да се подмени ВиК мрежата в Плевен по бизнес плана на общината. За колко години с такъв темп ще се смени мрежата, попита Генов, след като му беше зададен въпрос кой е отговорен за гигантските течове на вода. Впоследствие той даде и още един пример, от който стана ясно, че насочва вниманието за вината за липсата на вода към местните власти и кметовете - един кмет като заделял 1 млн. лева от бюджет от 15 млн. лева за ВиК, значи не му било приоритет "водоснабдяването" - Още: Как да се справим с безводието: Български кмет с препоръка към държавата

Срокът да се справим с безводието е "утре" - това каза още Манол Генов, който така видя работата на новия Национален борд на водите. И призна, че можело "да се пипне законодателството", за да се улеснят процедурите що се отнася до обновяването и модернизацията на ВиК. "Каквито и да са оправданията, когато няма ефективност и резултати ...", многозначително отговори водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов.

Същевременно, за предстоящия нов вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, с основен двигател на инициативата ПП-ДБ, екоминистърът не пожела да коментира доколко са релевантни мотивите за такова искане. На въпрос дали правителството е слабо и затова е стабилно, което казва бившият правосъден министър Крум Зарков, Генов отговори, че не счита, че настоящото правителство е толкова слабо.

