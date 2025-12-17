3D и шоколад: Новостите при коледните дръвчета

Как да изберем елха и украса за Коледа 2025

Елхата е един от символите на Коледа, а украсяването й е част от семейния празник. Темата тази година е Смелост, лекота и устойчивост. Това заяви г-н Йонко Земярски от единствената фабрика за производство на елхи на Балканите, която се намира в град Раковски, позовавайки се световното изложение[1] във Франкфурт, Германия и на Американския институт за цветове Pantone.

Експертите очертават три тенденции в избора и украсяването на коледно дръвче: „близо до природата“ (максимално реалистични елхи в зелено); „шоколад“ и „уважение към околната среда“.

Близо до природата: 3D елхата е хит

„Тази година елхите със „заскрежени“ връхчета вече не са толкова модерни. Те отстъпват място на 3D моделите. Това са коледни дръвчета с тънки, но гъсти клонки и триизмерни иглички, които са най-близко до тези в природата“, коментира Йонко Земярски, собственик на фабриката в Раковски. Не само в България, но и в 12 държави в Европа това са най-търсените елхи.

Българинът вече отделя толкова средства за покупка на декоративно коледно дръвче, колкото и в останалите европейски държави – средно 200 лева, което е около 10% повече в сравнение с последните две години в България. Около 15% повече харчат в Унгария, Словакия, Чехия и Хърватска, а най-много – в Словения и Австрия (170-230 евро). Семействата инвестират все по-големи суми, като почти се заличава разликата между столиците и големите градове.

Шоколадовата Коледа

Mocha Mousse (мока мус) е обявен за цвят на 2025 г. от американския институт Pantone. Световните дизайнери и декоратори го обвързват със способността на шоколада, какаото и кафето да създават комфорт. „Шоколадово кафявото“ е хит и защото се съчетава отлично в коледната украса с кремаво бяло, златисто, масленозелено, с цвета на пчелния мед и на морския пясък.

Уважение към околната среда

Според най-новите световни тенденции материалите, от които е направена елхата, трябва да са издръжливи, а украсата да е от естествени или рециклирани материали – шишарки, орнаменти от дърво или ратан, вълнени и плетени фигури. Свещите от пчелен восък тази Коледа изместват LED лампичките в елхите. Те се предпочитат повече заради естествения им аромат.

Как да изберем най-подходящото коледно дръвче?

Изборът зависи от бюджета, големината на помещението, в което ще бъде поставено, предпочитанията към вид (eстествена или изкуствена елхичка) и форма. Експертите съветват, ако нямате достатъчно пространство, да изберете тънка елха до 1.50 м. Ако имате високи тавани, борчетата над 2 метра са вариант. Обърнете внимание и на клонките – те трябва да достатъчно здрави, за да издържат украсата. Оставете минимум 50 см от елхичката до тавана, за да има място за коледната звезда.

България е сред водещите производители на елхи в Европа

Фабриката за производство на елхи и коледна украса в град Раковски – ГРИПС – е единствената на Балканите и една от малкото в Европа. Създадена е преди 22 години. Реализира годишно 250 000 – 260 000 елхи, като над 70% от тях се изнасят в 12 държави.

[1] Модата в елхите и украсата се диктува от три световни изложения: във Франкфурт, Милано и в Атланта. „Смелост, лекота и устойчивост“ е мотото за 2025 / 2026 г. на немското изложение Christmas World. Mocha Mousse (мока мус) е обявен за цвят на годината през януари 2025 г. от института Pantone като символ на връзката на човека с природата и на уважението към нея.