5 юли: Назначено е първото българско правителство. Създадено е МВР

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 юли 1879 г.: Назначено е първото българско правителство

На този ден през 1879 г. е назначено първото българско правителство. В кабинета влизат членове на Консервативната партия, а начело застава Тодор Бурмов. Създаденото служебно правителство има временен характер. На 7 юли се състои първото му заседание.

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Правителството на консерваторите е подкрепено от княз Александър Батенберг. В продължение на пет месеца то управлява страната. За този период служебният кабинет успява да изгради основните структури, служещи за функциониране на държавния апарат. Образувани са министерства, които функционират като отдели за държавно управление. Приети са правила за общинско, градско и селско управление, които имат привременен характер. Създадена е митническата система на южната граница. Предприети са мерки, насочени към ликвидиране на разбойничеството.

По отношение на външната политика, основната цел на правителството е установяването на дипломатически отношения с другите държави. Кабинетът назначава дипломатически агенти в Сърбия, Румъния и Османската империя.

С цел подобряване на отношенията с Високата порта са създадени смесени комисии. Тяхната функция е да защитават интересите на турското население, живеещо на територията на Княжеството.

Следват и опити от страна на правителството за откупване на железопътната линия Русе–Варна, която е собственост на английска компания. Но заради финансовите претенции сделката не се осъществява. Предложението на руските банкери Гинсбург и Поляков за построяване на обширна жп линия е отхвърлено, въпреки натиска от страна на Русия. Правителството се придържа към политика за запазване на национална независимост в транспорта. Кабинетът пада заради социалните възгледи на консерваторите. Заслуга за падането му имат и някои от наложените финансови мерки - сред тях е повишаване на митото на солта и спадът в курса на сребърната рубла.

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5 юли: Празник на МВР

На този ден празнуват служителите на Министерство на вътрешните работи (МВР). С решение 79 на Министерски съвет от 28 февруари 1992 г., 5 юли е обявен за празник на МВР. На този ден през 1879 година княз Александър Батенберг подписва Указ №1, с който се създава Министерство на вътрешните работи. Князът назначава Тодор Бурмов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи председател на Министерски съвет.

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