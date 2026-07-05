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След апела на Тръмп: Китай освободи пастор на нелегална църква

05 юли 2026, 8:05 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След апела на Тръмп: Китай освободи пастор на нелегална църква

Пастор на една от най-известните нелегални протестантски църкви в Китай беше освободен от ареста, по-малко от два месеца след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави въпроса за неговото освобождаване по време на срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин, съобщиха правозащитни организации. Пастор Езра Дзин Мингри от нелегалната църква "Сион" пристигна в събота в Лос Анджелис, където се събра със семейството си.

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За освобождаването на пастора съобщи и Междупарламентарният алианс за Китай – международна група от западни законодатели, която публикува снимка на Джин заедно с дъщеря му Грейс Дзин Дрексел.

Случаят привлече международно внимание, след като при държавното си посещение в Пекин през май Доналд Тръмп заяви, че е поставил въпроса за освобождаването на пастора пред китайския президент Си Дзинпин. По думите на Тръмп китайският лидер е отговорил, че ще разгледа случая "сериозно".

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Езра Дзин Мингри беше задържан през октомври заедно с още 17 църковни лидери при мащабна полицейска операция срещу църквата "Сион". Според правозащитни организации това е една от най-големите акции срещу отделна християнска общност в Китай от десетилетия насам и предизвика опасения за засилване на ограниченията върху религиозната свобода в страната, пише БТА.

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Подземните или нелегални църкви в Китай функционират извън официално признатите от държавата религиозни организации и често са обект на засилен контрол и репресии от страна на властите. Правозащитни организации многократно критикуват Пекин за ограничаването на свободата на вероизповедание и преследването на независими религиозни общности.

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Доналд Тръмп пастор Си Дзинпин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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