След апела на Тръмп: Китай освободи пастор на нелегална църква

Пастор на една от най-известните нелегални протестантски църкви в Китай беше освободен от ареста, по-малко от два месеца след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави въпроса за неговото освобождаване по време на срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин, съобщиха правозащитни организации. Пастор Езра Дзин Мингри от нелегалната църква "Сион" пристигна в събота в Лос Анджелис, където се събра със семейството си.

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За освобождаването на пастора съобщи и Междупарламентарният алианс за Китай – международна група от западни законодатели, която публикува снимка на Джин заедно с дъщеря му Грейс Дзин Дрексел.

We are overjoyed that Pastor Ezra Jin has been released from prison!



We send our best wishes to him and his family, and sincerely thank the diplomats and others who worked so hard behind the scenes to make the impossible happen. 😭 pic.twitter.com/KcZPP3IpiC — Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) July 4, 2026

Случаят привлече международно внимание, след като при държавното си посещение в Пекин през май Доналд Тръмп заяви, че е поставил въпроса за освобождаването на пастора пред китайския президент Си Дзинпин. По думите на Тръмп китайският лидер е отговорил, че ще разгледа случая "сериозно".

Езра Дзин Мингри беше задържан през октомври заедно с още 17 църковни лидери при мащабна полицейска операция срещу църквата "Сион". Според правозащитни организации това е една от най-големите акции срещу отделна християнска общност в Китай от десетилетия насам и предизвика опасения за засилване на ограниченията върху религиозната свобода в страната, пише БТА.

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Подземните или нелегални църкви в Китай функционират извън официално признатите от държавата религиозни организации и често са обект на засилен контрол и репресии от страна на властите. Правозащитни организации многократно критикуват Пекин за ограничаването на свободата на вероизповедание и преследването на независими религиозни общности.