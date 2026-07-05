Кабинетът "Радев":

Атина затяга контрола: Камери ще следят за преминаване на червено

05 юли 2026, 8:15 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Атина затяга контрола: Камери ще следят за преминаване на червено

Още близо 400 камери ще следят пътния трафик в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитиран от БТА. В момента приключва инсталирането на 388 нови камери за видеонаблюдение на 100 кръстовища в гръцката столица. Предвидено е те да записват и глобяват шофьорите, преминаващи на червен светофар.

ОЩЕ: Без земетресение: Жилищен блок се срути в Атина (ВИДЕА)

Камерите, произведени в Италия, се разполагат така, че да наблюдават задните части на превозните средства, приближаващи се към светофара. 

В момента, в който светофарът стане червен, камерите ще се активират. На определено място на платното пред светофарите се полагат бели линии и всяко превозно средство, което пресече тези линии, след като светне червена светлина, ще бъде заснемано, а шофьорът ще бъде глобяван.

Планира се камерите да влязат в експлоатация постепенно. Първите 100 камери ще започнат да записват до август.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Гърция започва да гори: Тротинетка подпали хотел, горски пожар в Коринт (ВИДЕО)

Данните, записани от камерите, ще бъдат проверени от служители на пътната полиция. При потвърждение на глобите, те ще бъдат препращани на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Атина Камери Гърция червен светофар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес