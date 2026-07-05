Атина затяга контрола: Камери ще следят за преминаване на червено

Още близо 400 камери ще следят пътния трафик в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини", цитиран от БТА. В момента приключва инсталирането на 388 нови камери за видеонаблюдение на 100 кръстовища в гръцката столица. Предвидено е те да записват и глобяват шофьорите, преминаващи на червен светофар.

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Камерите, произведени в Италия, се разполагат така, че да наблюдават задните части на превозните средства, приближаващи се към светофара.

В момента, в който светофарът стане червен, камерите ще се активират. На определено място на платното пред светофарите се полагат бели линии и всяко превозно средство, което пресече тези линии, след като светне червена светлина, ще бъде заснемано, а шофьорът ще бъде глобяван.

Планира се камерите да влязат в експлоатация постепенно. Първите 100 камери ще започнат да записват до август.

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Данните, записани от камерите, ще бъдат проверени от служители на пътната полиция. При потвърждение на глобите, те ще бъдат препращани на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr.