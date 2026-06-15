15 юни: Почитаме паметта на Джон Атанасов. Обесен е войводата Цанко Дюстабанов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

15 юни 1995 г.: Умира Джон Атанасов

На този ден през 1995 г. умира българският учен Джон Атанасов, известен като "Бащата на компютъра". Атанасов е роден на 4 октомври 1903 г. в Хамилтън. Майка му е американка, а баща му е българският преселник Иван Атанасов от ямболското село Бояджик.

Джон Атанасов защитава докторат по теоретична физика. Областите, в които работи, са квантова механика и физика на кристалите. Университетският проект за създаването на първия прототип на компютъра в света с название АВС (Атанасов Бери Компютър) започва през 1939 г. През 1942 г. той е официално завършен и тестван. За изобретението си ученият разчита на малка субсидия в размер на 650 долара, както и на помощника си инж. Клифърд Бери. Ученият използва 300 електронни лампи, за да създаде устройството. Други източници посочват за пръв компютър създаденият през 1946 г., носещ името ЕНИАК, който е по модела на Дж. Атанасов във връзка с производството на водородната бомба.

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На 19 октомври 1973 г. съдът се произнася по случая - съдебното заключение е, че Атанасов е първооткривателят на компютъра, а патентът на другото изобретение е обявен за невалиден. Българският учен е награден от БАН с орден "Кирил и Методий", първа степен (1970 година). През 1990 година в САЩ той получава Национален медал за технологии, за изобретяването на електронния цифров компютър и за принос в развитието на техническото образование и възпитание през XX век, който му е връчен лично от Дж. Буш. Ученият посещава България през 1970 г. и 1985 г.

15 юни 1876 г.: Обесен е войводата Цанко Дюстабанов

На този ден през 1876 година е обесен Цанко Христов Дюстабанов, войводата на габровската чета. Въпреки че първоначално той не е привърженик на революционното движение, постепенно започва да проявява активност в обществено-политическите проблеми в родния си град Габрово.

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През 1875 година Дюстабанов става училищен настоятел и член на околийския съд. Той участва в местния революционен комитет и активно се включва в подготовката на Априлското въстание.

Четата му от 219 души се сформира след избухването на въстанието в Соколския манастир на 13 май. На 15 май предвожданата от него чета пристига в село Батошево и вдига местното население. Бунтът бързо се пренася и в околните села Кръвеник и Ново село. На 23 май 1876 г. на връх Марагидик четниците се сражават с многократно превъзхождащите ги турски потери. Войводата е тежко ранен в сражението, а 5 дни по-късно е предаден от кмета на едно от близките села. Заловеният войвода е осъден на смърт, след което на 15 юни е обесен в Търново.

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