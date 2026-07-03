Джогинг по плажа? Птиците вече са го измислили: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Джогинг по плажа? Неееее, това е скучно! Ето нещо далеч по-добро:
I giggle every time I watch videos of these birds (sandpipers) running back and forth between the waves)) Why is it so funny?)) pic.twitter.com/MpdV8HXmkN— Nature & Animals🌴 (@naturelife_ok) June 25, 2026
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