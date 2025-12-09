Анормални температури. Времето утре - 10 декември 2025 г.

На 10 декември 2025 г. в В източните райони ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°. Утре над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9° и 14°, в София – около 12°. Най-студено ще бъде в Смолян и Благоевград, където сутринта ще е минус 1 градуса. 12 градуса през деня, нетипични за декември, се очакват в Ямбол, Бургас и Варна, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 8-14 декември 2025 г.

Облаци в планините

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Слаб вятър по Черноморието

По Черноморието се очаква да има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: Meteo.bg