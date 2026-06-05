Прокурист влиза в НДК: Дружеството е с близо 50 милиона евро загуба, директорът - с над 13 000 евро заплата

Министърът на културата Евтим Милошев ще издаде заповед, с която прокурист да влезе в Националния дворец на културата (НДК) и да управлява заедно с директора, стана ясно на пресконференция в Министерството на културата (МК). Причината за това е, че след изискан от Милошев доклад за състоянието на НДК, представен му от директора Адриана Татарова, е станало ясно, че дружеството е с огромна счетоводна загуба от близо 50 милиона евро, натрупана през годините, а заплатите на членовете на управителния съвет, включително и на директора, са растяли.

Снимка: БГНЕС

Националният дворец на културата е търговско дружество, 100% държавна собственост с принципал Министерството на културата. В отговора, който Адриана Татарова е дала, се казва, че НДК не е разпоредител с бюджетни средства и е на собствена издръжка, не получава финансиране и държавна помощ, а държавата от своя страна не отговаря за задълженията на дружеството и то само поема финансовия риск.

Според финансовите данни, които министър Милошев изложи на пресконференцията, НДК е с натрупани счетоводни загуби на стойност близо 50 милиона евро и това не може да е вътрешен проблем, а отдавна е обществен. Според Милошев, ако натрупването продължи, има реален риск за самия Национален дворец на културата, тъй като сградният фонд се обезценява. Според данните, загубите през 2025 г. спрямо 2024 г. са се увеличили с над 500%. Наблюдава се ясна тенденция за увеличаване на разходите за външни изпълнители, персонал и т.н. и никакви данни за подобряване на събираемостта на вземанията.

Милошев заяви, че още в първия си работен ден е пуснал заповед към всички второстепенни разпоредители и търговски дружества към МК за всякаква финансова информация, чрез която да получи данни за моментното им състояние.

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Какви заплати се взимат в НДК

Снимка: БГНЕС

Евтим Милошев обяви какви заплати се взимат от управителния съвет на НДК, който се състои от петима души, включващи и директора. От 2023 г. до 2026 г. възнагражденията им почти са се утроили. Важно е да се каже, че управителният съвет сам определя възнагражденията си, което, по думите на Милошев, противоречи на устава.

През 2023 г. - близо 104 000 евро

През 2024 г. - близо 158 000 евро

През 2025 г. - близо 305 000 евро

Всеки член на управителния съвет е получавал и ваучери за храна по 102 евро месечно. През 2025 г. директорът на НДК Адриана Татарова е получавала 13 680 евро месечна заплата.

Подпис от зам.-министър променя правилата за заплатите

Снимка: БГНЕС

Милошев заяви, че през август 2025 г., тогавашният зам.-министър на културата доц. Тодор Чобанов, упълномощен от министъра по това време Мариан Бачев, е подписал заповед, с която се променят показателите, които измерват финансовия резултат и добавената стойност на човек с показатели за инвестиции в материални активи.

Според Милошев Чобанов не е имал законовото право да извършва подобни промени, при които финансовият резултат е заменен с критерий за инвестиции в материални активи. По думите му запазването на печалбата на НДК е заменено с поощряване за закупуване на различни машини и съоръжения. С други думи - колкото повече разходи се правят, толкова по-големи заплати се получават. Сключени са договори за лизинг на автомобили, увеличаването на добавената стойност на работещите е заменено с инвестиция в културен потенциал, което е много субективен фактор. Милошев добави, че се е стимулирало привличането на инвестиции и спонсорства, без да се търси добавена стойност.

Премахва се връзката между финансовия резултат и възнаграждаването, позволява се заплатите да растат без НДК да е в добро финансово състояние. Разходите за поддръжка са били използвани за по-висока оценка за заплатите, които се формират чрез балообразуване по различни критерии.

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Министърът на културата заяви, че още следващата седмица ще издаде заповед, с която ще обяви заповедта на доц. Тодор Чобанов за нищожна. След това ще се направи проверка и ще се претендира за преизчисляване на възнагражденията на управителния съвет и връщането им обратно в актива на дружеството. Става дума за малко над 100 000 евро. След това ще бъде назначен прокурист, който да управлява заедно с директора на НДК.

На въпрос дали смята да освободи Адриана Татарова от поста директор на НДК Веселина Панова, която е политически и правен съветник на министъра, заяви, че има процедура, но в момента се анализират знаковите основания за освобождаване на борда. Очаква се да се направи и вътрешен одит.

По думите на Панова е имало сигнали за НДК и при служебния кабинет, но в момента нямат данни дали са предприемани действия по тях.