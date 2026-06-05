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Радев назначи нов зам.-министър на правосъдието

05 юни 2026, 17:49 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев назначи нов зам.-министър на правосъдието

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-министър на правосъдието е назначена Ирена Тодорова Борисова, съобщиха от правителствената пресслужба.

От Министерския съвет не предоставят допълнителна информация за новия заместник-министър, като в официалното съобщение не са посочени данни за професионалния ѝ опит, образование или експертиза. Още: Съдия по делото "Гюров" стана зам.-министър на правосъдието

Борисова се присъединява към екипа на министъра на правосъдието Николай Найденов, чиито заместници са още бившият директор на Главна дирекция "Национална полиция" Станимир Станев и съдията от Върховния административен съд Ива Кечева.

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Министерство на правосъдието заместник-министър
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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