Радев назначи нов зам.-министър на правосъдието

Със заповед на министър-председателя Румен Радев за заместник-министър на правосъдието е назначена Ирена Тодорова Борисова, съобщиха от правителствената пресслужба.

От Министерския съвет не предоставят допълнителна информация за новия заместник-министър, като в официалното съобщение не са посочени данни за професионалния ѝ опит, образование или експертиза. Още: Съдия по делото "Гюров" стана зам.-министър на правосъдието

Борисова се присъединява към екипа на министъра на правосъдието Николай Найденов, чиито заместници са още бившият директор на Главна дирекция "Национална полиция" Станимир Станев и съдията от Върховния административен съд Ива Кечева.