"Този кредит беше за Ахмед Доган": Вълка проговори за 150-те млн. лв от ББР

Бизнесменът Румен Гайтански, известен като Вълка, е заявил пред разследващи, че кредитът за близо 150 млн. лв., отпуснат от Българската банка за развитие на свързано с него дружество, всъщност е бил предназначен за почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Това става ясно от протокол от разпит, проведен на 9 октомври 2024 г., който е сред документите, публикувани в рамките на разследващата поредица #КорупцияЛийкс на BIRD. В показанията си Гайтански описва схема за влияние върху обществени поръчки и разпределение на финансови ресурси, която според него е функционирала в продължение на години под ръководството на Доган.

Темата отново излезе на преден план след ареста на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Той е сред обвиняемите по разследването за кредита, отпуснат през 2019 г. на компанията „Роудуей кънстракшън“, свързвана с Гайтански. Обвинения по случая са повдигнати още на самия бизнесмен и на Иван Георгиев, представлявал дружеството получател на средствата. Още: Прокуратурата: Съдбата на Мавродиев е в ръцете на сръбските власти

Разпитът е проведен по друго досъдебно производство, водено от Комисията за противодействие на корупцията, което е насочено към предполагаема организирана престъпна група за длъжностни и корупционни престъпления. По това време Гайтански вече е обвиняем по делото за кредита от ББР.

Пред разследващите той твърди, че познава Ахмед Доган от близо 20 години и че през този период е получавал достъп до обществени поръчки в общини, където лидерът на ДПС е разполагал със сериозно влияние. По думите му неговата задача била да организира изпълнението на договорите и впоследствие да отчита приходите.

Гайтански заявява още, че през годините е предоставял на Доган големи суми пари, яхта, луксозни автомобили, златни кюлчета и други облаги.

"Този кредит беше за Доган"

Най-сериозното твърдение в показанията му е свързано именно със заема от държавната банка.

"Този кредит от ББР реално беше отпуснат за Ахмед Доган. Доколкото ми е известно, това е било уговорено в среща между Ахмед Доган и Стоян Мавродиев, като кредитът беше отпуснат без никакви проблеми и задълбочени проверки", твърди Гайтански. Още: Арестът на Стоян Мавродиев в Белград: Екстрадицията може да продължи повече от 1 година и накрая да остане пак на свобода

В разпита бизнесменът описва отношенията си с Доган като основани на страх и зависимост. Той твърди, че е бил използван като подставено лице за различни бизнес дейности заради влиянието, което почетният председател на ДПС упражнявал в държавните институции.

"Ахмед Доган винаги е парадирал пред мен, че той е държавата и той разпределя порциите, че той командва парламента, министрите, полицията, съда и прокуратурата. Винаги съм се съобразявал с него и съм бил принуден да бъда негово подставено лице в бизнеса, защото ме е страх от него, тъй като той наистина, през годините, е показвал колко е влиятелен в държавната администрация", заявява Гайтански.

В показанията си той споменава и имената на Рамадан Аталай, Хасан Азис и Мустафа Карадайъ. Според разказа му те са били запознати с част от договорките около обществени поръчки, а понякога са съдействали за осъществяване на контакти с местната власт.

Гайтански изброява редица обществени поръчки в различни населени места, свързани както със сметосъбиране и сметоизвозване, така и със строителство и проекти във водния сектор. Сред споменатите общини са Кърджали, Баните, Минерални бани, Момчилград, Исперих, Кирково, Крумовград и Крушари.

По думите му разговорите по тези теми най-често са се водили в т.нар. сараи в столичния квартал „Бояна“, а през летните месеци - в резиденцията в „Росенец“. Още: "Задържането на Мавродиев е закъсняло": ДБ се надява на цялата строгост на закона срещу него (ВИДЕО)

Разследването за кредита от ББР започва още през 2022 г., но година по-късно е прекратено заради липса на данни за извършено престъпление. През 2024 г. прокуратурата възобновява проверката и повдига обвинения срещу Стоян Мавродиев, Румен Гайтански и Иван Георгиев.

Развитието по случая съвпада с острия конфликт между санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и Доган за влиянието и контрола върху ДПС.

Само осем дни след разпита си Гайтански е освободен срещу парична гаранция от 250 000 лева, като прокуратурата не протестира решението на съда.