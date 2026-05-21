21 май в историята: Георги Раковски сформира четата си. Празнува Пазарджик

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

21 май 1865 г.: Сформира се четата на Георги Раковски

На този ден през 1865 година в дома на Георги Раковски се сформира четата му, в която участват Стефан Караджа, Хаджи Димитър и други.

На 13 юни същата година четата на Раковски преминава Дунава, след което се отправя към Котленския Балкан. Тя се подвизава в района на прочутото хайдушко сборище Агликина поляна.

През пролетта на следващата година от Румъния влиза чета от 20 души, която е ръководена от тримата войводи - Желю войвода, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Тази чета стига до Сливенския Балкан. Там се разделя на три части. Тя действа до есента на 1866 година, след което четниците се събират и отново се връщат в Румъния.

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се сформира в Румъния през пролетта на 1868 г. На 5 юли 1868 г. тя преминава Дунава с една гемия. Първото сражение , което четата води, е с турска потеря, наброяваща 1000 души. Четата успява да се откъсне от преследвачите и след преход, продължил цяла нощ, достига до Карапанова кория в землището на село Горна Липница.

Именно там се състои второто сражение на 7 юли, като въпреки малобройния си състав, четата нанася значителни загуби на противника. Двама четници са ранени, а един умира в боя. На 8 юли четата води сражение около село Вишовград, в местността Дългидол, където днес има паметник в нейна чест.

На 9 юли в местността Канлъдере четата е разбита в тежко сражение с врага. Стефан Караджа е ранен и пленен. Останалите 58 четници под ръководството на Хаджи Димитър продължават към Балкана. Днес в местността, чието име в превод от турски означава „кървава река“, се издига паметник и чешма в памет на загиналите четници.

21 май 1930 г.: Денят е обявен за празник на Пазарджик

На 21 май се отбелязва Празникът на град Пазарджик.Честването му става факт с Протокол 14, издаден на този ден през 1930 г. на Татарпазарджишкия градски съвет. Денят на църковния празник на св. равноапостолни Константин и Елена - 21 май, е обявен за празник на града. През 1944 година отбелязването на празника е прекъснато. Възобновено е през 1987 г., когато е решено да се отбелязва през първата неделя на месец юни. От 6 април 2001 г. с решение на Общинския съвет е възстановено честването на празника на града на 21 май.

