Войната в Украйна:

КНСБ иска минималната пенсия да е обвързана с минималната работна заплата

21 май 2026, 9:47 часа 996 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
КНСБ иска минималната пенсия да е обвързана с минималната работна заплата

Ново предложение имат от КНСБ - максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се осъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи.

Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система.

Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност.

Още: Изплащането на пенсиите вече няма да се бави заради почивни дни

Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации.

Не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права

КНСБ посочва в свой анализ, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че това изисква разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи за финансиране на разходите на системата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Позицията на синдикалната организация е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности. И че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение, предаде БНР.

Още: Пенсиите ще растат, социалните плащания остават непроменени: Обещанията на властта

Необходимо е набелязването на програма за повишаване на собствените приходи на системата, както и да се планира повишението на вноските, заяви Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

В пакета от мерки, които синдикатът предлага е и превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии в минимални работни заплати в тях, както и повишаване на "тежестта" на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
КНСБ Пенсии пенсия минимална пенсия
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес