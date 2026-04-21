Априлски депресар. Времето утре - 22 април 2026 г.

21 април 2026, 12:42 часа
На 22 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°. Утре облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Гръмотевици в планините

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Дъжд по Черноморието

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Евгения Чаушева
